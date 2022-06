ERGERLIG: Raheem Sterling bommet på åpent mål tidlig i 2. omgang.

Målløst mellom storkanonene: England i fare for å rykke ned

(England 0–0 Italia) England fikk muligheten til å revansjere tapet fra EM-finalen i fjor sommer, men den muligheten tok de ikke vare på. Nå må England passe seg for å unngå nedrykk til nivå B.

Hvittrøyene har ikke hatt en god start på årets Nations League-utgave. To uavgjortresultater og ett tap mot Ungarn er fasit etter tre kamper.

Med uavgjort hjemme mot Italia lørdag, og Ungarn som sikret et poeng mot Tyskland i gruppens andre oppgjør, er det et lite nedrykksspøkelse som truer England.

Gruppe A3 i Nations League. England har tre poeng opp til Italia på 1. plass.

– Jeg tror begge lag er fornøyde med uavgjort her, sier Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter kampen.

Mason Mount gjentok ordet «frustrerende» flere ganger i et intervju vist på TV 2s sending.

Og det er ikke rart Mount gjentok ordet «frustrerende». Sjanser var det nok av for begge lag til å sikre tre poeng.

Italienerne kom til en gigantisk sjanse allerede etter to minutters spill da Davide Fratessi ble spilt fint igjennom, men avslutningen gikk like til side for mål.

Engelskmennene ville ikke være noe dårligere. Minutter senere rullet hjemmelaget pent opp. Raheem Sterling fant Mount på lekkert vis. Sistnevnte fikk skyte ganske upresset fra fem-seks meter, men han var ikke særlig venn med skuddfoten og fyrte av gårde ballen i tverrliggeren.

NESTEN: Mason Mount sendte ballen hardt i metallet.

England hadde mest ballen i laget, men det tok litt tid mellom hvert gode angrep. Da Italia hadde ballen fremover i banen derimot, var de effektive. Sandro Tonali kunne ha sendt Italia i føringen etter et godt angrep regissert av Giovanni Di Lorenzo og Manuel Locatelli, men Aaron Ramsdale reddet mesterlig.

Det var Italia som også hadde de største avslutningene, men Ramsdale var med på notene i den første omgangen.

MIDTBANEDUELL: Kalvin Phillips (t.v.) og Sandro Tonali kjemper om ballen.

Den absolutt største sjansen lørdag kveld fikk Sterling som skøyt over mål fra to meter på åpent mål etter et godt innlegg fra Reece James. Det var en tydelig oppgitt Manchester City-spiller som måtte se ballen fly langt over mål.

Etter den sjansen var det en annenomgang preget av England som dominerte ballbesittelsen, men de fikk ikke utnyttet det mot et godt italiensk forsvar.

Det var lav kvalitet i begge angrep store deler av annenomgangen, og det var ikke noe å si på at det endte med poengdeling.

England møter Ungarn hjemme førstkommende tirsdag, mens Italia møter Tyskland borte.