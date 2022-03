TRE VIKTIGE POENG: Martin Ødegaard og Granit Xhaka feirer med Alexandre Lacazette etter 2–0-scoringen.

Ødegaard leverte da Arsenal passerte United: − Folkene her elsker ham

(Arsenal – Leicester 2–0) Med sin femte strake seier er Arsenal og Martin Ødegaard nå på stø kurs mot en fjerdeplass i ligaen og Champions League-spill neste sesong.

Fra å ligge på en sjetteplass, to poeng bak Manchester United, klatret Arsenal opp forbi United etter strålende spill på eget gress.

Dermed har The Gunners for øyeblikk både hånden på og kursen mot den viktige fjerdeplassen i ligaen, som gir spill i Champions League.

– Jeg har ikke vært borti noe lignende. Det er helt klart noe spesielt her nå. Man kjenner på hele klubben at vi bygger noe spesielt, sier Ødegaard til TV 2.

Og mens de andre lagene har spilt både 28 og 29 kamper, står Arsenal på 26 og har tre kamper til gode på for eksempel Manchester United. Det er imidlertid ikke gratispoeng å hente i de tre kampene: Motstanderne er Tottenham og Chelsea, begge på bortebane, samt Liverpool hjemme. Arsenal og Manchester United møtes 23. april.

ELSKET: Martin Ødegaard leverte nok en god kamp for Arsenal og fansen setter bare mer og mer pris på nordmannen.

Festen på hjemmebane startet med corner fra venstre, hvor Gabriel Martinelli sendte ballen i retning første stolpe. Der steg Thomas Partey til værs og stanget ballen knallhardt og kontant ledet Arsenal 1–0.

I bakkant fulgte en kanonade av Arsenal-sjanser, mange av de satt i gang av og styrt av Ødegaard som igjen viste storhet. Den norske landslagskapteinen leverte en ny bunnsolid kamp på Arsenal-midtbanen.

– Jeg blir ordentlig glad når jeg ser ham spille, sier TV 2-ekspert Morten Langli.

Amy Lawrence dekker Arsenal for The Athletic. Etter kampen slår hun fast at Ødegaard er blitt en høyt elsket spiller i Arsenal og omtaler ham som «frisk luft» i Arsenal-leiren etter overgangen sist sommer.

«My God people here love him», skriver Lawrence til VG.

– Jeg synes jeg gjør en ok kamp, jeg skaper i alle fall en del farligheter. Med litt flyt kunne det kanskje blitt noen målpoeng. Men vi vinner og det er ganske solid, er Ødegaards dom over egen innsats.

De siste 45 minuttene ble det både hands og mål.

Ødegaard slo et frispark inn i feltet. I myriaden av Leicester-forsvarere fikk Ben White klemt til mot Kasper Schmeichel. Dansken ga retur og da dukket Partey opp og stanget ballen mot mål.

Mål traff den ikke, men den traff fingrene til Çaglar Söyüncü. Dommeren tok en titt på VAR-skjermen og dømte straffe. Den satte Alexandre Lacazette sikkert i nota.

Dermed kunne de slippe jubelen løs for tre poeng og tabellhopp.

– Det er gøy å spille på det laget her. Vi er en gjeng som kjenner hverandre godt. Systemet sitter bedre og bedre og det flyter godt, oppsummerer Ødegaard til TV 2.