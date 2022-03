forrige



fullskjerm neste Alfons Sampsted omfavnes av Hugo Vetlesen etter det avgjørende målet. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Sampsted avgjorde i ekstraomgangene og sendte Bodø/Glimt til kvartfinale: − En stor opplevelse

ALKMAAR (VG) (AZ Alkmaar - Bodø/Glimt 2–2 e.e.o, 3–4 sammenlagt) Da Bodø/Glimt slet med å skape målsjanser dukket en uventet helt opp og sørget for nok en bragd i Europa.

Høyrebacken Alfons Sampsted har kun scoret én gang for Bodø/Glimt tidligere, men valgte det perfekte tidspunktet å endre på det.

Like før fløytesignalet lød etter første ekstraomgang, snek han seg fri og plasserte inn innlegget fra Hugo Vetlesen, og sendte Bodø/Glimt til kvartfinale i Conference League.

– Forrige gang jeg scoret var mot Alta i cupen. Da ble alle kameraene kuttet, så ingen har sett det målet. Men når det gjelder som mest, er jeg der, sier målscoreren til Viaplay.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen mener lagmoralen er det som tar dem videre i kveld.

– Det er moralen og strukturen som redder oss. Vi kan være stolte over dette, sier Knutsen på pressekonferansen.

To ganger tok det helt av blant de gule på banen og på tribunen: Først etter seiersmålet, så da dommerens fløyte avløste Glimts nervehelvete det siste kvarteret.

– Nå skal vi nyte det. Det er ikke hver dag Glimt er i en kvartfinale i en europeisk turnering, sier Knutsen.

På overtid av andre ekstraomgang løftet innbytter og eks-Glimt-spiller Håkon Evjen inn et perfekt innlegg, som VM-bronsevinner Bruno Martins Indi stupte frem på, men ballen gikk utenfor.

– Den så jeg i mål, sier Knutsen.

Den gule, fingerneglløse horden i Glimt-svingen kunne igjen hoppe og synge «dæven, det e deilig det her».

Hele Bodø/Glimt var borte og takket de om lag tusen tilreisende bortesupporterne, som nå kan begynne å planlegge et nytt eventyr i Europa.

Kaptein Ulrik Saltnes mener det er vanskelig å fatte hva de er med på om dagen.

– Nå er vi lettet. Det var på tannkjøttet, men det holdt. Dette er egentlig ganske usaklig. Ingen hadde sett for seg dette for to år siden. Ting har gått ekstremt fort i Glimt, så vi må bare stoppe litt opp og nyte det. Vi bryter barrierer både for oss selv og norsk fotball, sier Saltnes, før han fortsetter:

– Det blir nesten litt flåsete å prøve å sette ord på det, men man blir emosjonell. Dette er så ekstremt kult å være med på. Penger kan ikke kjøpe disse opplevelsen.

I Alkmaar fikk Bodø/Glimt det tøft fra start.

Et velorganisert AZ-lag presset og stresset Bodø/Glimt, som virket usedvanlig ukomfortable fra start. Etter at Glimt kom fra Bodø med et godt 2–1-utgangspunkt, var det en voldsom hjemmedominans i Nederland.

Etter 18 minutter kom det uunngåelige baklengsmålet da Bruno Martins Indi banket ballen i bakrom. Vangelis Pavlidis nådde ballen først om kapp med utrusende Nikita Haikin, som bommet på sweeperjobben.

Pavlidis beholdt roen da Marius Høibråten tok jobben som armløs målvakt, og satte sikkert inn 1–0-scoringen med et velplassert skudd fra halvspiss vinkel.

BÆRTUR: Nikita Haikin var hakket for sent ute til å rekke ballen og ble dermed rundet av Vangelis Pavlidis.

Det tok imidlertid bare noen minutter før Bodø/Glimt utlignet ledermålet – og tok dermed samtidig tilbake ledelsen sammenlagt.

Runar Espejord løftet ballen over Peter Jensen i AZ-buret. To AZ-spillere kastet seg inn for å klarere, men da havnet ballen rett i fanget på Amahl Pellegrino, som la seg i horisontalen og volleysparket inn utligningsmålet.

LIKE LANGT: Her setter Amahl Pellegrino inn 1–1-målet for Bodø/Glimt.

De i underkant av tusen tilreisende bodøværingene fikk ikke tilbringe mange minuttene i eufori, for like etterpå spilte AZ seg flott rundt på høyresiden.

Trønderbacken Aslak Fonn Witry slo inn foran mål – og for andre gang i kampen kunne Pavlidis sette ballen inn i det tomme buret.

fullskjerm neste Vangelis Pavlidis setter inn 2–1 for AZ Alkmaar. 1 av 2 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Info Øvrige resultater i Conference League: Basel - Marseille: 1-2, 2-4 sammenlagt Rennes - Leicester City: 2-1, 2-3 sammenlagt FC København - PSV Eindhoven: 0-4, 4-8 sammenlagt Kampstart 21.00: Gent - Paok: 0-1 etter første kamp Roma - Vitesse: 1-0 etter første kamp LASK - Slavia Praha: 1-4 etter første kamp Feyenoord - Partizan Beograd: 5-2 etter første kamp Vis mer

Etter hvert ble Bodø/Glimt flinkere til å beholde ballen i laget, men de slet fortsatt med presset og sjanseskapingen.

Etter 70 minutter smalt det i metallet bak Nikita Haikin etter at en for anledningen glitrende Jesper Karlsson fikk kjempetreff fra distanse, men marginene var på Bodø/Glimts side.

2–1 etter 90 minutter betydde 3–3 sammenlagt og dermed ekstraomganger.

Der ble altså Alfons Sampsted den store helten på overtid av første ekstraomgang.

– Prestasjonen er helt enorm. Og enda større er den egentlig med tanke på at de var helt utkjørte i førsteomgangen. Den tryggheten de har i det laget er helt enormt, sier Jonsson.

Kvartfinalene spilles 7. og 14. april. Bodø/Glimts motstander trekkes fredag.

PS! I tillegg til Aslak Fonn Witry, som startet kampen, ble Håkon Evjen byttet inn for AZ Alkmaar i kampens 81. minutt. Fredrik Midtsjø var skadet og ikke med.

