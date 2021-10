Dette betyr et kommersielt samarbeid.

LEEDS-STJERNE: Raphinha feirer scoring mot West Ham.

– Liverpool liker Raphinha

Den gamle toppspilleren Deco er agent for Raphinha og hevder at Liverpool er fascinert av Leeds-stjernen.

Også Raphinhas landsmann i Liverpool, Fabinho, bekrefter at 24-åringen har vært i søkelyset på Anfield.

Raphinha var for første gang med i landslagstroppen sist. Han kvitterte like godt med to målgivende og to mål i de tre kampene – hvorav han startet bare den siste, mot Uruguay. I løpet av 71 minutter på banen i den matchen scoret han to mål og Brasil vant 4–1.

Også i Leeds har han imponert etter at han kom fra Rennes i 2020. Han er toppscorer med tre mål så langt denne sesongen. I 2020/21 ble det seks mål og ni målgivende.

– Det er mange klubber som er interessert i ham, hevder agnet Deco (mest kjent som spiller fra Barcelona og Chelsea) i et intervju med Globo.

– Liverpool liker Raphinha, og det har vært noen forespørsler, men ikke noe offisielt. Leeds har ønsket å beholde ham i en sesong til. Raphinha er fornøyd i Leeds, men det kommer et tidspunkt da han ønsker å ta et steg opp og komme videre, sier Deco og fortsetter:

– Leeds vet dette, og de vil gjerne selge ham for mye penger, mens Raphinha kan at et steg videre i karrieren.

– Det var snakk om at han var på vei til Liverpool i sommer, og jeg forventet faktisk at det ville skje, men han ble i Leeds, sa Liverpools Fabinho da han ble spurt om Brasil-kompisen på en pressekonferanse før Uruguay-kampen.

– Han er den beste spilleren i Leeds. Alle som møter Leeds vet at Raphinha er den spilleren som kan stelle i stand mest trøbbel.

Leeds trenger en Raphinha i storform, for klubben ligger nå plassen over nedrykk på tabellen. Det har blitt bare én seier på åtte forsøk. Og det gjør det ikke bedre at manager Bielsa også i denne matchen må unnvære Patrick Bamford og Kalvin Phillips.

PS: Kristoffer Klaesson har vært i troppen i samtlige kamper til nå – men ikke fått et eneste minutt spilletid.

VG-tips: Leeds – Wolves

* Vi er ikke i det minste i tvil om at Leeds-spillerne gjør så godt de kan, men så langt i høst er de en blek utgave av den gjengen som havnet på en godkjent 9. plass i forrige sesong.

* For faktum er at det i liten grad har fungert høsten 2021, og laget er skadeplaget. Vertene har kun vunnet én av åtte kamper (1-3-4). Og laget har fem mann på skadelisten.

* Wolves har etter en dårlig start med tre strake tap løftet seg med fire seirer på fem siste. Mot Aston Villa for en uke siden lå laget under med 0-2, men fikk på imponerende vis snudd til 3–2. Derfor er laget på en 11. plass med en 4-0-4-fasit og 8–8 i mål.

* Spillforslag: Dette er en åpen kamp. For vi sitter med en følelse av at det snart skal snu for Leeds. Men dette er et elendig tidspunkt å møte Wolves. Borteoddsen står til 2,70, spillestopp er kl. 15.59 og kampen vises på TV2 Sport Premium.