HERJET: Erling Braut Haaland viste seg frem på Ullevaal mot Armenia tirsdag kveld sammen med lagkamerat Marcus Holmgren Pedersen.

Haaland bryter tausheten etter kritikken

ULLEVAAL STADION (VG) Etter å ha blitt skjermet fra pressen i halvannen uke, kommer Erling Braut Haaland (21) med en melding etter 9–0-seieren over Armenia.

«Et råd eg fekk frå en bonde for et par år si: Snakk me fødne så går helste alt aent godt. Ok sa eg å gjekk.»

Det skriver Haaland på Twitter. Oversatt fra jærsk til bokmål er beskjeden tydelig:

Haaland fikk råd om at så lenge han snakker med bena, går alt annet trolig bra. Og tirsdag snakket jærbuen med bena i form av to scoringer og glitrende spill i 9–0-seieren over Armenia.

Det skjer etter en landslagslagssamling hvor aviskommentatorene Leif Welhaven og Birger Løfaldli har vært kritiske til at superstjernen har fått ønsket sitt om å bli skjermet fra mediene oppfylt av trener Ståle Solbakken.

Welhaven problematiserte også at Haaland ankom Norge med privatfly og lønnen han er i posisjon til å få ved den forventede overgangen bort fra Borussia Dortmund til sommeren.

SCORET IGJEN: Haaland sendte Norge i ledelsen med dette lekre målet.

Det fikk tidligere Stabæk-kaptein Yaw Amankwah til å reagere sterkt.

– Dette kan du skrive med store bokstaver: DET ER LATTERLIG OG FLAUT AT DE KAN GJØRE DETTE TIL EN SAK. Du må lure på det redaksjonelle bak Welhaven og Løfaldli, sa Amankwah til VG.

Haaland skal være ønsket av verdens aller største klubber. Real Madrid, Barcelona og Manchester City er alle nevnt og det er ventet at superstjernen tar et valg innen kort tid. Det har bidratt til den ekstremt store oppmerksomheten rundt nordmannen.

Les også: Borussia Dortmund-trener Marco Rose til VG om presset og fokuset på Haaland: – Det er ikke så enkelt for ham

– I det bildet skal de problematisere at han flyr privatfly og det ene og det andre? Det er ikke en norsk landslagsspiller som lander i Norge når Erling Haaland kommer til landslagssamling, det er en global superstjerne. Nok en gang viser janteloven sitt grimme ansikt, sa Amankwah oppgitt.

Tirsdag viste Haaland seg frem på en måte landslagssjef Solbakken mener ikke er sett tidligere på norsk jord.

– Han er et våpen enhver motstander kommer til å frykte. Jeg synes guttene var flinke til å sette ham opp i dag. Han er engasjert for å få ballen i de riktige posisjonene. Det er dette jeg vil ha frem, sier Solbakken etter å ha sett Haaland score mål nummer 14 og 15 i det som var 21-åringens 17. kamp for Norge.

Etter matchen ble Haaland også tatt i forsvar av lagkompis Joshua King, som selv scoret hat trick mot Armenia.

– Jeg skjønner ikke hva som er feil med å ta et privatfly når han er den han er. Han ville blitt stoppet over alt, på hvilken som helst flyplass. Det ville nok vært ganske irriterende å bli stoppet 40–50 ganger for å ta bilder. At han blir skjermet har jeg full forståelse for. Jeg skjønner at dere i mediene vil ha overskrifter og svar, men alle må skjønne at Erling har et stort valg foran seg. Hele verden snakker om ham. Alle klubber som har råd til ham, vil ha ham, sier King.