Brann strålte foran rekordpublikum: − Starten på noe veldig fint

(Brann Kvinner – Vålerenga Kvinner 1–0) Foran et rekordstort publikum på 10.582, var det klasseforskjell mellom serieleder Brann og serietoer Vålerenga.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Dette er en enorm opplevelse å være med på. For en vanvittig stemning, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp underveis i oppgjøret.

De 10.582 solgte billettene sørger for ny publikumsrekord på en kvinnekamp i Norge. Den forrige bla satt på Bislett stadion helt tilbake i 2006. Den lød på 8.856 og ble satt under cupfinalen. I Toppserien var bestenoteringen før i ettermiddag på drøyt 3.600.

– Dette er starten på noe veldig fint. Vi har allerede sett det ute i Europa, med kampene i Barcelona og i England. Det er så enormt fortjent, sa Torp i pausen.

Info Fakta, Toppserien Arna-Bjørnar – Rosenborg 2–4 (0–4) 154 tilskuere Mål: 0–1 Anna Jøsendal (8), 0–2 Emilie Nautnes (20), 0–3 Nautnes (23), 0–4 Emilie Joramo (34), 1–4 Mina Folland (79), 2–4 Linnea Sælen (86). Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten. Gult kort: Kristine Leine, Rosenborg. Kolbotn – LSK Kvinner 2–1 (2–0) Mål: 1–0 Ingrid Kvernvolden (8), 2–0 Fanny Lång (33), 2–1 Fiona Worts (51). Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Bækkelaget. Gult kort: Laura Gashi, LSK Kvinner. Lyn – Røa 3–1 (2–0) 287 tilskuere. Mål: 1–0 Iselin Sandnes Olsen (26), 2–0 Kamilla Melgård (34), 3–0 Anna Aahjem (54), 3–1 Tuva Espås (58). Dommer: Cecilie Frøyland, Frøyland. Gult kort: Sarah Suphellen, Røa. Stabæk – Avaldsnes 2–0 (1–0) 211 tilskuere. Mål: 1–0 Andrea Anderdal (14), 2–0 Justine Kielland (46). Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik. Brann – Vålerenga 1–0 (1–0) 10.582 tilskuere. Mål: 1–0 Cecilie Redisch Kvamme (21). Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg/Lade. Gult kort: Malin Sunde, Vålerenga. Vis mer

Men allerede neste helg kan rekorden stå for fall. Rosenborg har et håp om over 20.000 fremmøtte på Lerkendal når nettopp Brann kommer på besøk.

I ettermiddag handlet alt om bergenserne. Hjemmelaget tok umiddelbart kommando og produserte flere store sjanser allerede før fem minutter var spilt. Hjemmepublikumet måtte likevel vente et drøyt kvarter til før ballen faktisk sang i nettet.

ØYEBLIKKET: Cecilie Redisch Kvamme ble matchvinner med denne scoringen etter 21 minutters spill på Brann Stadion.

På akrobatisk vis tok Cecilie Redisch Kvamme ballen ned inne i feltet før hun smalt ballen i mål fra fem meter. Det hele på akrobatisk og imponerende vis.

Guro Pettersen i Vålerenga-målet var sjanseløs.

– Jeg hadde aldri trodd jeg kom til å oppleve dette, sa matchvinner Kvamme overfor NRK etter kampen.

Vålerenga bød ikke på all verden før pause, og var heller heldige som unngikk flere i sekken før pause. Det kunne de takke sisteskanse Pettersen for, som blant annet hindret Svava Gudmundsdottir da hun kom alene igjennom.

Vålerenga-trener Nils Lexerød var klar på at aggressiviteten måtte opp om de skulle klare å få med seg noe. Innledningsvis så det ut til at pausepraten til en viss grad hadde fungert, men gjestene evnet ikke å skape det helt store.

Utover i omgangen hadde Brann tilsynelatende full kontroll, og det var heller et spørsmål om når 2–0 skulle komme enn om Vålerenga skulle klare å komme tilbake.

Men flere scoringer ble det ikke.

– Jeg skal innrømme at jeg er litt emosjonell nå. Jeg synes dette er ufattelig stort. Hør på dette. Jeg må nesten «holde» meg litt, sier Brann-trener Alexander Straus til NRK like etter kampslutt.

Han mente seieren var fullt fortjent.

– Vålerenga er et sterkt lag. Det var en kamp mellom to jevne lag. Men jeg synes vi er litt bedre hele veien og hadde kontroll. Det lille de skapte kom på våre feil. Det er betryggende å se, oppsummerer hovedtreneren.

Brann topper stadig tabellen i Toppserien med 37 poeng, åtte poeng foran nettopp Vålerenga.

