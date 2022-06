FELLES SKJEBNE: Emilie Haavi (t.v.) kan bli en god støtte for Cecilie Fiskerstrand (t.h.) når landslagskeeperen skal trene seg opp igjen etter sin korsbåndsskade.

Haavi preget av Fiskerstrands mareritt: − Vet hva hun skal gjennom

Få vet bedre hvilket skademareritt landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand (26) står midt oppi enn Emilie Haavi (29).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

13. juni 2019. På en trening under VM i Frankrike røk Haavi fremre korsbånd i høyre kne og måtte reise hjem til en operasjon og lang rehabilitering – og det før mesterskapet var kommet skikkelig i gang.

11. mai 2022. På trening med LSK Kvinner satte landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand fast foten i gresset og korsbåndet røk – 57 dager før EM-premieren mot Nord-Irland.

– Det stakk langt inn i magen da jeg hørte om skaden. Det er en skade man ikke unner noen, og Cecilie er en venninne. Det har preget meg, for jeg vet hva hun skal gjennom, sier Emilie Haavi til VG.

Etter nesten ni måneder med opp- og nedturer var Haavi klar for comeback, før corona inntraff.

Nå har Roma-proffen snakket med sin tidligere lagkamerat i LSK og delt sine erfaringer om den lange veien tilbake til fotballbanen.

– Det er selvfølgelig en utrolig kjip situasjon hvor man må prøve å snu fokuset litt. Jeg har prøvd å si at det er vanskelig å skjønne nå, men i ettertid så kommer det faktisk noen positive ting av å gå gjennom noe sånt også. Du får et annet perspektiv på ting selv om situasjonen akkurat nå naturlig nok bare er helsvart.

Cecilie Fiskerstrand har overfor NRK fortalt hvor vondt det var da EM-drømmen brast, da hun skjønte at alt hun har jobbet for i mange år røk på ett sekund.

– Det føles som at jeg ikke får puste når jeg tenker på det, beskrev hun.

Til VG sier den uheldige keeperen nå at den verste skuffelsen har gitt seg.

– Fornektelsesfasen har gått over. Nå skjønner jeg at jeg har tatt korsbåndet. Det er fortsatt helt ufattelig vondt å tenke på at jeg ikke skal spille det mesterskapet. Det vil gjøre vondt helt til EM er ferdig, sier Fiskerstrand.

Samtidig er hun glad for å ha Haavi å støtte seg på.

– Det er kjempenyttig å ha slike som Emilie og mange andre på Olympiatoppen som går gjennom og har gått gjennom det samme.

Neste torsdag skal hun opereres i kneet. Målet er å være klar igjen til sesongstart.

Emilie Haavi kom sterkt tilbake etter sin korsbåndskade og fortsatte karrieren i Roma. Hun angrer ikke på at hun tok sjansen i utlandet igjen.

– Jeg fikk en veldig bra start i Roma. De første to månedene var veldig, veldig gøy. Jeg fikk mye tillit, satte preg på laget og følte at jeg bidro med mine kvaliteter, sier Haavi som også ble satt ut av spill med to strekkskader.

Nå er hun tilbake i Norge og håper å kunne spille seg til en plass i Martin Sjögrens EM-tropp. Den offentliggjøres tirsdag formiddag.