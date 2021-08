Greenwood sikret ett poeng for Manchester United: − Skuffende

(Southampton – Manchester United 1–1) Mason Greenwood (19) sørget for at Manchester United fikk med seg ett poeng fra bortemøtet mot Southampton. Med det tangerer Manchester United rekorden for flest bortekamper på rad uten tap i Premier League.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter storseieren i sesongpremieren forrige helg, var forventningene store til Manchester United før de tok turen til sørkysten av England for å møte Southampton. Der måtte de ta til takke med ett poeng.

– Det er litt skuffende. Jeg synes vi skulle tatt alle tre poengene med en sen scoring. Southampton forsvarte seg bra, men jeg syns vi skulle gått for det etter utligningen. Dessverre gjorde vi ikke det, sier målscorer Mason Greenwood til Match of the Day.

Det gjør uansett at Manchester United tangerer Arsenals rekord på flest ubeseirede bortekamper på rad i Premier League. Manchester United har nå gått 27 kamper bortekamper på rad uten å tape, noe Arsenal også klarte mellom april 2003 og september 2004.

Forrige gang Manchester United tapte en bortekamp i Premier League var mot Liverpool på Anfield i januar 2020. Siden det har det blitt 17 seire og ti uavgjort for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

les også Solskjær fullroser stjernekjøpet: – Alt ved ham er klasse

– Vi har gjort det bra. Det er vanskelig å spille på bortebane, og med supporterne tilbake i dag gjorde det en forskjell. Forhåpentligvis kan vi vinne neste kamp, sier Greenwood.

Manchester United står nå med fire poeng på de to første kampene denne sesongen. Det gjør at de ligger to poeng bak Liverpool, Brighton og Tottenham, som alle har full pott så langt.

I søndagens kamp tok Southampton ledelsen etter en halvtime spilt. Che Adams fikk ballen rett på utsiden av feltet, og spissen klinket til. Ballen gikk via Fred, og ble etter hvert kreditert som selvmål av brasilianeren.

I forkant av målet mistet Bruno Fernandes ballen etter en duell med Jack Stephens, og Manchester United-spilleren var rasende over å ikke få frispark. VAR grep uansett ikke inn, målet ble stående, og Fernandes fikk gult kort for protestene.

– Jeg synes ikke det var frispark. Fernandes burde nok fått kroppen sin mer på tvers, sier Roy Keane i SkySports-studio, som også ga Fred det glatte lag for passivt forsvarsspill:

– Han er nødt til å være klar til å gå ordentlig inn i ham, i stedet stenger han bare et bein ut og gjør ikke nok, sier han videre, men erkjenner at brasilianeren var uheldig med retningsforandringen.

FRUSTRERT: Bruno Fernandes var langt fra fornøyd etter Southamptons ledermål.

Manchester United klarte ikke å svare før pause, og Southampton kunne gå i garderoben til stor jubel fra et nært fullsatt St. Mary’s.

Den jubelen fikk bortesupporterne ta over kort tid ut i andre omgang. Paul Pogba og Fernandes kombinerte fint inn i feltet, før Pogba fikk dyttet ballen videre til Mason Greenwood. Unggutten klinket til, og ballen sneik seg inn under Southampton-keeper Alex McCarthy.

Det var Greenwoods andre mål denne sesongen på like mange kamper. Pogba fulgte opp sine fire assist i sesongpremieren sist, og står allerede med fem målgivende denne sesongen.

Ifølge OptaJoe er Greenwood den første tenåringen til å score i sesongens to første Premier League-kamper siden 2000, og den fjerde til å gjøre det totalt. Forrige gang det skjedde var det Alan Smith som scoret i sesongens to første kamper for Leeds i 2000/01-sesongen.

Samtidig møttes Wolverhampton og Tottenham, der Dele Alli sørget for tre poeng til Tottenham. Han skaffet straffe, og satte den selv i mål. På tampen av kampen ble Harry Kane byttet inn for Tottenham – til stor applaus fra Spurs-fansen.