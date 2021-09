Kommentar

Solbakken må stole på de gamle heltene

Av Knut Espen Svegaarden

FORTVILER: Landslagssjef Ståle Solbakken før uttaket tirsdag av troppen til møtene med Tyrkia og Montenegro.

Plutselig kan det være Norge - igjen - må stole på Joshua Kings evner for å holde på VM-drømmen. King (29) har startet kun en av Norges tolv siste landskamper. Nå kan han fort bli viktigere enn noen gang, med skade på Alexander Sørloth og usikkerhet rundt Erling Braut Haaland.

I tillegg til King, kan det fort bli til at Norge må stole på en gammel keeper-helt, Ørjan Håskjold Nyland, igjen.

Det så så lyst ut. Så kom skadene, så kom forfallene. Og det er fortsatt ti dager, og fortsatt en mulighet for flere skader, før Tyrkia står på den andre banehalvdelen i Istanbul.

Ståle Solbakken har de siste dagene fått kjenne på den delen av jobben som landslagssjef også har: Hvor lite det som skjedde for en måned siden har å si, hvor maktesløs han er i periodene da spillerne hans er i klubbene.

Da Solbakken møtte pressen på Ullevaal stadion etter 5–1 mot Gibraltar 7. september, var han ganske optimistisk: Norge hadde spilt seg, sakte men sikkert, inn i kampen om VM-plass via tre gode kamper mot Nederland (1–1), Latvia (2–0) og Gibraltar (5–1). Det så ut som han hadde funnet laget sitt, kun Sander Berge av de mest aktuelle, hadde fravær.

Tre uker senere sitter Solbakken igjen på Ullevaal, møter media for å gi troppen til møtene med Tyrkia (8. oktober i Istanbul) og Montenegro (11. oktober på Ullevaal). Det er en langt mer frustrert landslagssjef som prøver å mane fram en VM-optimisme.

Garantert uten:

* Førstekeeper André Hansen. som skadet seg mot Mjøndalen søndag.

* Spissen Alexander Sørloth, kanskje bestemann totalt i Solbakkens åtte kamper så langt, som ble skadet torsdag.

Men det er mer, flere som er usikre og kanskje mer til.

* Sander Berge - alt tyder på at Solbakken heller ikke denne gangen får bruke spilleren som var tiltenkt en nøkkelrolle på laget hans, en tøff og sterk midtbanespiller med akkurat de egenskapene Solbakken trenger. Han spilte en halvtime mot Preston 14. september. Da hadde han vært ute av spill i 14 dager igjen, og nå er 23-åringen i trøbbel igjen.

* Kristoffer Ajer - usikker etter den siste gode kampen for Brentford (3–3 mot Liverpool). Midtstopperen kjente noe helt mot slutten på Brentford Community Stadium.

* Erling Braut Haaland - spilte ikke den siste seriekampen til Borussia Dortmund i helgen og skal være svært usikker til tirsdagens kamp i Champions League også. Lite tyder på at Haaland blir spilleklar til Norges møte med Tyrkia om ti dager. Det er kanskje Solbakkens verste mareritt: Spissen hans har scoret fem mål på de tre siste landskampene og har vist kjempeform over lang, lang tid.

Dette er og blir en landslagssjefs skjebne. Han kan se at laget hans er på rett vei, at nøkkelspillere fungerer og at optimismen er stigende. Så sier han morna til spillerne på hotellet morgenen etter den siste landskampen - og så går Solbakken (og andre landslagssjefer) ut i uvissheten:

«Hva skjer fram til neste gang jeg ser spillerne?»

Denne gangen skjedde det, dessverre for Ståle Solbakken, mye ...

Altfor mye, for en landslagssjef der utvalget toppspillere er begrenset.

Det er et år siden Joshua King var Norges klare førstevalg som spiss. Siden er han passert på rangstigen av både Alexander Sørloth og ikke minst Erling Braut Haaland. Men Kings kvaliteter, fysikk og fart, kan bli viktige i en tøff bortekamp i Tyrkia. Og han må bygges opp skikkelig mot det oppgjøret.

Det er seks år siden Ørjan Håskjold Nyland var førstekeeper for Norge, da under Per-Mathias Høgmo. Fire starter fikk han under Lars Lagerbäck. Men han startet den siste landskampen (5–1 mot Gibraltar), og han har 90 minutter for sin nye klubb Bournemouth i Championship i høst.

Det er alt. Men jeg tror det er Nyland Norge må stole på på i Istanbul om ti dager.