SVERIGES FRELSER? Zlatan Ibrahimovic var i godt humør på denne ukes pressekonferanse. De neste dagene kan han sørge for svensk VM-plass.

Ibrahimovic om aldersforskjell: − Lærer noe nytt hver dag

Zlatan Ibrahimovic (40) sier de svenske landslagskameratene får han til å føle seg ung - i forkant av Sveriges to skjebnekamper.

– Det finnes ingen garantier for at han er startklar i Qatar om ett år, men under denne samlingen er Zlatan Ibrahimovics rolle så tydelig den kan være: Ta Sverige til VM, pappa!, skriver Aftonbladet-kommentator Johanna Frändén.

Sverige leder VM-kvaliken med to poeng til Spania før de siste oppgjørene mot Georgia (torsdag) og nettopp Spania i det som trolig blir en ren gruppefinale (søndag).

«Ibrahimovic er her med en oppgave: Innta papparollen, samle sine kyllinger, lede landslaget forbi Georgia og Spania, og ta Sverige til VM», skriver Frändén - og gir altså Ibrahimovic ett nytt kallenavn i «pappa».

Ibrahimovic mistet EM med skade, men nå er forventningene store om at han frelser Sverige til direkte VM-plass. Han er den eldste på det svenske laget, og er dobbelt så gammel som yngstemann i troppen.

– Jeg skal tilpasse meg til dem, og de skal tilpasse seg til meg. De får meg til å føle meg ung. Det er et annet språk og andre ideer, men jeg liker laget. Jeg lærer noe nytt hver dag, det er ny musikk hver dag, svarte Ibrahimovic på spørsmål om aldersforskjellen.

I våres ble han følsom etter et spørsmål:

Han har stadig noen skader, men er likevel en sentral årsak til at Milan ligger på tabelltopp sammen med Napoli i Serie A.

Jonas Thern, en av Sveriges bronsehelter fra VM i 1994, sier til Aftonbladet at det er riktig å ta Ibrahimovic tilbake i landslaget. Superstjernen ga seg på landslaget etter EM i 2016, men gjorde comeback i våres.

– Zlatan er et unikum og det finnes ingen på jordkloden som er 40 år med den fysikken og størrelsen han har, sier Thern.

Dejan Kulusevski, Sverige- og Juventus-spiller, fortalte om betydningen av Ibrahimovic i troppen.

– Jeg lærer meg alt av Zlatan, både på og utenfor banen. Jeg kan stille hvilke spørsmål jeg vil, om kosthold eller om søvn. Jeg kan lære alt. Det er fantastisk å få bruke tid med en spiller som Zlatan, sa Dejan Kulusevski tidligere denne uken.

Zlatan Ibrahimovic har gjort endringer for å få ned antall skader.

– Sist sesong hadde jeg flere skader enn jeg har hatt tidligere. Men det er for at jeg ikke har tenkt på at jeg må ta det forsiktig når jeg kjenner noe. Tidligere har jeg bare kjørt på. Jeg har den mentaliteten. Jeg kjører 200 prosent. Etter at jeg ble 30 merket jeg at smerten ikke forsvinner, den forflytter seg bare i kroppen.

Han sier han ønsker å fortsette karrieren så lenge det går.

– Det jeg har endret på nå er at jeg har en fysio som følger meg overalt i Italia. Ved minste lille greie så ringer jeg han direkte og prater, sier spissen.