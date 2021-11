HARDT PRESSET: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gir noen beskjeder til sine spillere under kampen mot Manchester City. Den endte med 0–2-tap.

Solskjær under press: − Alarmen har ikke gått ennå

Flere som følger Manchester United tett mener at fordi Ole Gunnar Solskjær (48) ikke har fått sparken i forbindelse med landslagspausen, tyder på at klubben fortsatt har tro på at nordmannen skal klare å snu skuta.

Publisert: Nå nettopp

Tyrone Marshall, fotballskribent i Manchester Evening News, skriver at Manchester United fortsatt har troen på Solskjær. Slik velger han å tolke situasjonen ettersom to andre Premier League-klubber (Norwich og Aston Villa) benyttet sjansen rett før landslagspausen til å hente inn nye managere slik at de skulle få bedre tid til å forberede seg til sin første kamp.

Ole Gunnar Solskjærs neste kamp er Watford til helgen. Så kommer kampene tett, elleve i alt med en travel julerunde og Champions League før fotballåret er omme.

Hovedproblemet

Som flere andre peker Tyrone Marshall på at det største problemet – om man skulle kvitte seg med Solskjær nå – er at det er vanskelig å hente en erstatter som står uten jobb.

Tor-Kristian Karlsen, med erfaring som leder og speider fra store europeiske klubber, mener det ville vært enklere å skifte hovedtrener dersom en opplagt erstatter, med en sterk CV fra en tilsvarende toppklubb, hadde vært tilgjengelig.

– Man ser jo hvor vrient det har vært for andre tradisjonelle toppklubber å bytte trener. Selv utenfor sesong måtte Tottenham langt ned i kandidatbunken for å finne en kandidat. Men på den annen side, man så også hvor relativt hurtig Chelsea reagerte i fjor da Thomas Tuchel var ledig på markedet, sier Karlsen.

To navn har vært hyppig nevnt den siste tiden nevnt: Mauricio Pochettino og Erik ten Hag. Begge må kjøpes ut av sine kontrakter med henholdsvis Paris St. Germain og Ajax.

Sunday Times har lansert Zinédine Zidane som en mulig kandidat. Han er uten jobb for tiden og har jobbet med flere av United-spillerne tidligere.

Journalist Fabrizio Romano, som har god oversikt over hva som rører seg i internasjonal fotball, er klar på at Zidane ikke har noe ønske om å ta over en managerjobb midt i en sesong.

Onsdag formiddag melder Manchester Evening News at Brendan Rodgers er den foretrukne kandidateten, men at det fortsatt er uklart om klubben vil sparke Solskjær.

les også Freste mot Maguire etter nettkjenning: – Flaut

Tror Solskjær sitter trygt

Så er det et annet ganske vesentlig moment. Det blir dyrt å kvitte seg med Solskjær og hans team midt i en kontraktsperiode. Nordmannen skrev under på en treårskontrakt med United før 21/22-sesongen.

Eivind Holth, journalist i United.no, tror Solskjær enn så lenge sitter trygt.

– Det er sånn at alarmen først går hos de som bestemmer, Glazer-familien, hvis en topp 4-plassering står i fare for å ryke. Tålmodigheten som klubbledelsen viser nå tror jeg handler om det. De vet at et Champions League-spill i 2022 uten United vil koste klubben dyrt, sier Holth.

– Det er nok riktig at å henge med i toppen og vinne mesterskap og cuper er viktigere for supportere enn det er for amerikanske eiere - som sjelden er på kamp og har andre bekymringer på andre siden av Atlanterhavet. Hos Glazer-familien kan det absolutt virke som at kommersielle resultater henger høyere enn alt annet, sier Tor-Kristian Karlsen.

– Likevel må det være lov å undres på et par ting: selv ikke-fotballkyndige eiere må gjøre seg opp noen tanker når man ser kvalitetsforskjellen på fotballen som ble spilt av Liverpool og Manchester City i kampene mot Manchester United. Det er jo hovedtrenerens ansvar å få laget til å fungere som et kollektiv. Etter å ha sett de to siste Premier League-hjemmekampene, bør det være åpenbart selv for såkalt «ikke-kyndige» at Liverpool og Manchester City arbeider mye bedre på treningsfeltet.

– City-tapet var dråpen

Eivind Holth sier at ledelsen er fornøyd med å ha en klubblegende som Solskjær som manager – selv om de ser at resultatene må bli bedre.

– Men de kommer neppe til å kvitte seg med ham før de føler at de må om det eksterne presset blir for voldsomt og resultatene uteblir. De kan jo hente inn en midlertidig løsning, men det tror jeg de helst vil unngå. De vil se om han kan snu dette på egen hånd.

Holth mener tapet for byrival Manchester City var dråpen for mange norske United-supportere.

– Måten det skjedde på gjorde at veldig mange mistet troen. Man så hvor ille det var mot Liverpool, og når man skal revansjere seg så klarer man det ikke. Da lurer man jo på om Solskjær og hans team sitter med løsningene på de utfordringene laget har nå.