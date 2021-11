Dette betyr et kommersielt samarbeid.

INNBITT: Zlatan Ibrahimovic på en pressekonferanse denne uken.

Bryr seg ikke om Zlatan spiller eller ikke

Spania-sjef Luis Enrique hevder at planen blir den samme uansett om Zlatan Ibrahimovic (40) spiller søndagens gruppefinale mot Sverige eller ikke.

Aftonbladet mener å vite at Sveriges landslagssjef Janne Andersson har bestemt seg for å benke sin mest meritterte spiller i skjebnekampen mot Spania.

Sverige må vinne, mens Spania kan nøye seg med uavgjort og likevel sikre VM-billetten.

Spania har ikke slått Sverige på de tre siste møtene (to uavgjort og én svensk seier), og nå er Zlatan Ibrahimovic skadefri og klar til innsats for Sverige. Noe de svenske spillerne tror skremmer Spania.

– De vet hva han kan gjøre og hva han har gjort. Det er klart at de prater om ham og hvordan de skal håndtere ham. De er mer nervøse enn da han ikke var med, sier Ludwig Augustinsson ifølge fotbollskanalen.se.

Da Luis Enrique på lørdagens pressekonferanse i Sevilla ble spurt av spanske medier om han synes Sverige er et bedre lag med Zlatan, svarte han:

– Det skulle være vågalt av meg å kommentere valg og avgjørelser som Sveriges landslagssjef tar. Det er ikke jeg som avgjør om han skal spille eller ikke. Jeg synes at Sverige er et bra landslag med et stort potensiale og uansett hvordan man spiller, så kommer vi til å gå inn i matchen med samme følelse.

Men på spørsmål om det endrer kampbildet om Zlatan Ibrahimovic spiller fra start, svarte Spanias landslagssjef:

– Jeg tror han er i bra form og har et stort potensial. Han tror han har en fordel hvis det spilles med lange baller.

– Men jeg skal ikke undervurdere hans egenskaper. Vår plan er den samme om Ibrahimovic spiller ikke.

Sergio Busquets spilte sammen med Zlatan Ibrahimovic i Barcelona. Han sier:

– Jeg vet faktisk ikke om laget er bedre med eller uten Zlatan. Vi vet at han har hatt en veldig bra karriere og at han også har vært bra den siste tiden. Han har vært skadet, men hentet seg inn bra. Det er ikke enkelt å spille når du er 40 år, men han utmerker seg. Jeg er glad for hans skyld, og at det går bra med ham.

Etter hjemmeseieren mot Spania hadde Sverige satt seg i en strålende posisjon i kvaliken, men tap mot både Hellas og Georgia gjør at det nå kreves seier mot Spania for å vinne gruppen.

