PRESSET: Ole Gunnar Solskjær etter 0–2-tapet for Manchester City.

Solskjær om Norge-tur: − En tid for å samle overskudd og reflektere

En hardt presset Ole Gunnar Solskjær (48) har fått et opphold fra kamper. Nå venter en ny «må vinne»-kamp når Manchester United reiser til Watford.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Landslagspausen er alltid en tid for å samle overskudd og reflektere, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Svaret hans var på spørsmål om nordmannens tur til hjemlandet hadde hjulpet ham å få ting litt på avstand.

Det ble selvsagt plukket opp i britisk presse – blant andre Daily Mail – da Solskjær valgte å reise hjem til Kristiansund i et privatfly for å tilbringe litt tid med familien.

Solskjær ble også konfrontert med skriveriene i pressen om hans fremtid. Manchester United-manageren ble spurt om han hadde snakket med Ed Woodward, som er administrativ direktør i klubben og som har hovedansvaret for å ansette og avsette hovedtrenere.

– Jeg har selvsagt vært i kontakt med klubben som vi er hele tiden. Det har vært en landslagspause, men det har vært noe vi har brukt til vår fordel.

Flere som følger Manchester United tett mener at fordi Ole Gunnar Solskjær (48) ikke har fått sparken i forbindelse med landslagspausen, tyder på at klubben fortsatt har tro på at nordmannen skal klare å snu skuta.

– Vi har vært gjennom perioder som dette tidligere. Borteformen vår bør gi oss selvtillit, sier Solskjær før lørdagens bortekamp mot Watford.

– Vi må gjøre det bedre og vi tror at vi kommer til å gjøre det bedre, sier han.

Tyrone Marshall, fotballskribent i Manchester Evening News, skriver at Manchester United fortsatt har troen på Solskjær. Slik velger han å tolke situasjonen ettersom to andre Premier League-klubber (Norwich og Aston Villa) benyttet sjansen rett før landslagspausen til å hente inn nye managere slik at de skulle få bedre tid til å forberede seg til sin første kamp.