JUBEL OG FORTVILELSE: Manchester City-spillerne feiret kampens første mål, mens Ryan Fraser skuffet måtte se at det ble en tung start.

Manchester City feirer jul som serieleder - Chelsea avga poeng

(Newcastle – Manchester City 0–4, Wolverhampton – Chelsea 0–0) Seiersrekken til Manchester City i Premier League fortsatte, mens Chelsea tapte terreng i gullkampen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Chelsea-manager Thomas Tuchel sa før søndagens kamp at han var «sint og skuffet», og han var ikke i bedre humør etter at det ble ett poeng mot Wolverhampton.

Chelsea ville egentlig utsette kampen, da det ble oppdaget syv positive coronatilfeller i troppen før avspark. De fikk imidlertid ikke gehør hos Premier League.

– Jeg bryr meg ikke om poenget, sier Tuchel til Sky Sports, og sier at han er fornøyd med lagets prestasjon.

Med det ene poenget, er Chelsea nå seks poeng bak Manchester City.

– Vi snakker mye om sikkerhet og å beskytte spillerne. Jeg er ikke sikker på at vi gjorde det i dag, sier Tuchel.

MISFORNØYD: Thomas Tuchel og Chelsea ønsket å utsette søndagens kamp mot Wolverhampton. Her sammen med keeper Edouard Mendy etter kampen.

For Manchester City gikk det langt bedre. Med 4–0 i søndagens kamp, står Manchester-laget med hele åtte strake seirer i Premier League.

Pep Guardiolas menn har virkelig funnet formen inn mot jul, og kan ta juleferie som serieleder.

Mot Newcastle scoret Rúben Dias, João Cancelo, Riyad Mahrez og Raheem Sterling, og dermed ble det en komfortabel seier.

– Et godt resultat, ikke en god prestasjon. Vi var heldige, men Newcastle forsvarte seg ikke bra på de to første målene. Den første omgangen var blant de verste vi har spilt denne sesongen, men den andre omgangen var langt bedre, sier City-manager Pep Guardiola til BBC.

Tyngre er det for Newcastle, som raste da Ryan Fraser ikke fikk straffe i den første omgangen og som ligger på 19. plass i Premier League, med kun ti poeng på 18 kamper.

DRØMMESCORING: João Cancelo scoret Citys andre mål.

Newcastle fikk en drømmestart borte mot Liverpool tidligere denne uken, men hjemme mot Manchester City var det de som delte ut julegavene tidlig.

Keeper Martin Dúbravka ga bort et unødvendig hjørnespark etter fire minutter, et hjørnesparket som endte med at midtstopper Ciaran Clark og Dúbravka ble stående å se på hverandre inne i 5-meteren. Rúben Dias utnyttet det og headet City i ledelsen.

26 minutter ut i omgangen kom kampens fineste scoring. João Cancelo fikk ballen 40 meter fra mål, driblet seg forbi to Newcastle-spillere og skjøt ballen lekkert opp mot krysset bak en utspilt Dúbravka.

forrige

fullskjerm neste IKKE STRAFFE: Ryan Fraser gikk i bakken etter en duell med Ederson. 1 av 2 Foto: SCOTT HEPPELL / Reuters

Men det var hendelsen som skjedde et par minutter etterpå som ble kampens store samtaleemne. Cancelo fikk akkurat tak i en ball foran Ryan Fraser, men like bak kom City-keeper Ederson skliende inn. Fraser ble lagt i bakken og hjemmepublikummet ropte på straffe, men spillet ble vinket videre.

– Det er en patetisk avgjørelse, skriver den tidligere Newcastle-legenden Alan Shearer på Twitter.

– Jeg er ikke sikker på hva som skjedde med VAR og dommeren. Keeperen kommer ut og legger Ryan i bakken. Det er et soleklart straffespark, sier Newcastle-manager Eddie Howe til BBC.

VOLLEY: Riyad Mahrez scoret Citys tredje mål. Flagget kom først opp for offside, men etter en VAR-sjekk ble målet godkjent.

Den andre omgangen åpnet med et press fra hjemmelaget, men de fikk ikke uttelling. Istedenfor punkterte Riyad Mahrez kampen for Manchester City med en pen volleyscoring.

Fem minutter før slutt kom kampens siste scoring da Raheem Sterling enkelt bredsidet ballen i mål.