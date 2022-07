Kommentar

Dette går nok ikke lenger

UT IGJEN: Som i EM i 2017 stoppet det i gruppespillet for Martin Sjögrens lag.

BRIGHTON (VG) (Østerrike – Norge 1–0) De kom med et smil og skulle ta medalje. De forsvinner i tårer uten noen ting.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Østerrike temmet England i lange perioder og hadde bare to baklengsmål på til sammen syv EM-kamper i 2017 og 2022.

Det er ingen skam ikke å slå denne nasjonen.

Men det er nesten en skam at Norges seiersforsøk var så tamt. Det tok over en time før det begynte å skje noe, før Norge fikk flyttet spillere inn på Østerrikes banehalvdel. De kom ikke nærmere enn en kanon fra Celin Ildhusøy i sluttminuttene, det blir fly hjem istedenfor buss til London for å møte Tyskland i en kvartfinale.

Landslagssjef Martin Sjögren går rundt og trøster spillerne sine, NFF-president Lise Klaveness deler ut klemmer, Ada Hegerberg står lenge hos mamma, Julie Blakstad og Frida Maanum er oppløst i tårer, mens østerrikerne danser rundt og jubler for kvartfinaleplassen Norge skulle hatt.

PRESIDENTEN: Lise Klaveness var ute på banen og snakket med spillerne etter nedturen.

Nå er det nesten umulig å se for seg at Martin Sjögren får en mesterskapssjanse til. Dette går nok ikke lenger. Han er blitt det fremste symbolet på en ny EM-fiasko, han har fått et 0–8-stempel i panna og han har aldri greid å få nok ut av et landslag han omtalte som «et av verdens beste» da han overtok i januar 2017.

Norge skulle utvikle seg under Sjögrens ledelse, men etter fem og et halvt år står laget på stedet hvil på FIFA-rankingen (nummer 11). I sluttspill har han ledet Norge tre ganger: To av dem har vært helt krise, ingen mål eller poeng i 2017, 0–8 i 2022, rett ut etter gruppekampene begge ganger.

Høydepunktet ble VM-kvartfinalen i 2019, men i den kvartfinalen var Norge fullstendig sjanseløse og dermed kom heller ikke Norge til OL, som var et uttalt mål da han startet.

Fasiten hans er for svak.

FORTVILELSEN: Caroline Graham Hansen er stor stjerne i Barcelona, men har ikke greid å vise seg fra sin beste side i EM.

Selv om Sjögren har et mer begrenset mannskap enn vi liker å tro, og medaljemålsetningen mest ble plagsom, må han få mer ut av sine store stjerner. En treners oppgave må være å kamuflere svakhetene og forsterke styrkene, men han har ikke fått til noen av delene.

Caroline Graham Hansen herjer på flanken i Barcelona, der hun kan havne rettvendt, utfordre og skaffe seg rom. Som hengende spiss på landslaget blir hun spist opp, hun havner feil vei, må snu og med så små flater som mot et godt organisert Østerrike blir det ingen fremdrift, bare ufarlige involveringer.

Ada Hegerberg er en av de beste i verden inne i 16-meteren. På landslaget har hennes fremste bidrag vært å vinne dueller på utsiden. Sånn kan det ikke fortsette.

Men er Sjögren det store problemet for det norske kvinnelandslaget? Nei.

Det er en altfor enkel konklusjon. Dette handler om mye mer enn landslagssjefen. Verdens beste trenere skulle fått slite med å få mye ut av dette laget. De som tror det bare er å bytte ut Sjögren, så er Norge tilbake i verdenstoppen, bør tro én gang til.

Norge er akkurat nå ganske langt unna de aller beste på kvinnesiden – og har egentlig vært det i snart et tiår. Det var en gang det var en vane at Norge var i semifinalen i store mesterskap. Den tiden er forbi.

Det siste året har det norske laget blitt litt lurt av masse seire mot elendig motstand i kvaliken. Det er ikke Norges skyld at motstanderne er dårlige, men da bør det nok hentes inn noe bedre å bryne seg på litt oftere. Fire ganger har Norge møtt «topp 10»-nasjoner de siste 15 månedene. Det har gitt fire tap, to av dem grusomme, 0–7 mot Nederland og 0–8 mot England.

Trøbbelet på problemplassen venstreback startet for eksempel lenge før Sjögren. Forgjengerne Even Pellerud og Roger Finjord brukte også offensive spillere der, det er en posisjon som har skapt store problemer for det norske landslaget i år etter år. NFFs utviklingssjef Håkon Grøttland erkjenner overfor VG at problemet med manglende forsvarsspillere ble identifisert i 2014.

Det er ennå ikke løst.

Det er også verdt å merke seg at nøkkelspillere på det norske laget hadde ganske begrenset spilletid forrige sesong. Frida Maanum (Arsenal), Ingrid Syrstad Engen (Barcelona) og Julie Blakstad (Manchester City) har fine klubbadresser, men de er på ingen måte fast inventar på lagene sine.

I BRIGHTON: Trond Johannessen.

Tidligere Toppfotballsjef Nils Johan Semb ba Martin Sjögren om å gjøre Norge til et mer offensivt, spillende lag. En fornuftig tanke, men spillermaterialet har ikke stemt med kartet, og da må man nok begynne med å bygge et solid forsvarsspill. Under sin svenske sjef har Norge aldri sett trygge ut bakover på banen. Da blir det vanskelig å vinne i store mesterskap.

Martin Sjögren fremstår som en gjennomført fin person, men å være landslagssjef handler ikke om det.

Det handler om resultater. Og de er ikke fine.