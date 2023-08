Sverige slo vertsnasjonen Australia og sikret VM-bronse

(Sverige – Australia 2–0) Australierne jaktet sin første VM-medalje, men raske og effektive svensker ble for sterke for vertsnasjonen.

Halve den australske befolkningen fulgte med på TV-skjermen da Australias gulldrøm ble knust i semifinalen mot England.

Lørdag fikk de seg et nytt slag i ansiktet da drømmen om medalje også brast for den australske stjernen Sam Kerr og resten av «Matildas».

Én straffescoring fra Fridolina Rolfö og et kjempetreff fra Kosovare Asllani var nok til å sikre seieren.

– Jeg er stolt over innsatsen vi gjør, sier Asllani i et intervju vist på TV 3.

– Det var mange følelser. Det betyr mye, vi har hatt et fantastisk mesterskap og dette er et bevis på det, sier hun.

Se målene øverst i saken!

Dermed tok svenskene VM-bronse for andre gang på rad. Også i Frankrike i 2019 ble de nummer tre.

Det er også fjerde gangen det svenske kvinnelandslaget blir nummer tre i et verdensmesterskap.

Deres beste plassering var da de tapte VM-finalen mot Tyskland i USA i 2003.

Lørdag formiddag tok svenskene umiddelbart tak i kampen. Drøyt midtveis i første omgang gikk den walisiske dommeren Cheryl Foster ut for å titte på VAR-skjermen.

Der fikk hun se at Stina Blackstenius ble kakket på hælen av Clare Hunt innenfor sekstenmeteren. Fra krittmerket var det Fridolina Rolfö som plasserte ballen nydelig ned i hjørnet.

SIKKER: Fridolina Rolfö feirer med Rebecka Blomqvist etter seieren i Brisbane.

Australia forsøkte å kjempe seg inn i kampen. De hadde noen gode muligheter, men svenskene var giftige på overganger.

Et kvarter ut i den andre omgangen fikk de utbytte da Stina Blackstenius vendte opp innenfor sekstenmeteren og serverte Kosovare Asllani, som hamret til med strak vrist. Skuddet var for hardt og velplassert til at Mackenzie Arnold klarte å stoppe det, og dermed sto det 2–0.

– Jeg er så «jäkla» sliten, både fysisk og mentalt. Vi er ikke lei av hverandre, men jeg er ganske sluttkjørt nå, sier Asllani.

Søndag spilles VM-finalen mellom Spania og England. Det er konflikt i den spanske VM-leiren. På lørdagens pressekonferanse nektet trener Jorge Vilda å svare på spørsmål om uroen.