NYANSETTELSE: Amund Skiri tar over Kristiansund ut året.

Amund Skiri blir Kristiansunds hovedtrener ut året

Fredag ble det annonsert at Kristiansund og mangeårig trener Christian Michelsen hadde blitt enige om å avslutte samarbeidet. Nå er erstatteren på plass.

OBOS-ligalaget opplyser om ansettelsen av Amund Skiri (45) på sine nettsider lørdag formiddag.

Klubben skriver at 45-åringen ble presentert for spillergruppen lørdag, og at han har signert en avtale som varer ut denne sesongen.

«Det gir KBK tid til å legge en klar retning for en langsiktig trenerløsning», skriver KBK.

Skiri, som frem til sommeren var en del av Aalesunds trenerteam, får sin første kamp med KBK borte mot Moss mandag kveld.

Fredag ble det kjent at Christian Michelsens tid som hovedtrener i Kristiansund var forbi.

Michelsen har vært trener i Kristiansund siden 2014. I januar 2022 undertegnet han en ny fireårskontrakt. Michelsen spilte selv for nordmørsklubben fra 2008 til 2013.

Kristiansund ligger på 6.-plass i 1.-divisjon med 29 poeng etter 19 kamper.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post