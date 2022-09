SPILTE SÅ DET FLAGRET: Christian Eriksen (nummer 10) gratulerer Kasper Dolberg med 1–0-scoringen søndag kveld. Bak Joakim Mæhle (til venstre) og senere 2–0-scorer Andreas Skov Olsen.

Storspill og Eriksen-magi da Danmark slo Frankrike igjen

(Danmark – Frankrike 2–0, Østerrike – Kroatia 1–3) 62 dager før de møtes i gruppespillet i Qatar-VM, slo Danmark regjerende verdensmester Frankrike for andre gang på tre og en halv måned.

Danmarks overbevisende 2–0-seier i Parken var riktignok ikke tilstrekkelig for å sikre seieren i Nations League-gruppen ettersom ledende Kroatia tok seg av Østerrike i sin kamp, men Kasper Hjulmands mannskap tok garantert med seg en god opplevelse etter triumfen over verdensmesteren.

Frankrike manglet riktignok midtbaneduoen Kanté og Pogba og hadde heller ikke tilgjengelig førsterekken i forsvar og på keeperplass. Men de offensive våpnene var ladet med Antoine Griezmann, Olivier Giroud og Kylian Mbappé, og de kvikke føttene til sistnevnte var stilt i Bippe Stankelbein-modus fra start.

De første 20 minuttene dundret Frankrike i angrep, hjemmelaget kom seg knapt vekk fra egen halvdel – og Mbappé kombinerte, hælsparket, løp, satte opp og avsluttet. Først banket han den første sjansen fra skrått hold etter den ene av de fire franske hjørnesparkene på bare de første ti minuttene, men fikk hilse på Ligue 1-kollega Kasper Schmeichels hender umiddelbart. Det skulle ikke bli siste gang denne kvelden.

Schmeichel stoppet også forsøket da Mbappé regisserte et angrep avsluttet av Antoine Griezmann, og så fikk Christian Eriksen endelig tak i ballen.

Danmarks «gjenoppståtte» superstjerne frelset et heltent Parken med sin pasningsfot, slik skiftet matchen fullstendig karakter, for midtbanespilleren svingte kuler til høyre og venstre og prikket dødballene på hodene til overraskende farlige Thomas Delaney (182 centimer) og stoppersværingen Joachim Andersen (190 centimeter).

Aller først vridde Eriksen elegant fri Mikkel Damsgaard på venstre. Driblespesialisten spilte raskt fra seg ballen denne gangen, og foran mål kastet Kasper Dolberg seg frem og knottet 1–0 bak Hugo Lloris-reserven Alphonse Areola.

STRAKK TIL: Her setter Kasper Dolberg inn 1–0-målet etter et nydelig dansk angrep.

Eriksen koste seg etter hvert så mye med sine cornere at han prøvde å score direkte fra hjørneflagget, og var en lang Areola-arm fra å greie det, samtidig som Andersen og Delaneys luftstyrke fortsatte å skape sjanser for et nå meget godtgående Danmark. Det var dermed passende at 2–0 kom etter et forarbeid i fellesskap av denne trioen:

Manchester United-spilleren slo en ny corner over til Andersen, som headet ned i feltet, der Delaney var først fremme. Han vippet ballen bakover i returrommet, som et opplegg for smash for Andreas Skov Olsen, og vingen klinket inn en dobling av ledelsen på hel volley.

I 2. omgang gjorde Frankrike et ok forsøk på å komme inn i matchen, men da var Kasper Schmeichel uslåelig bakerst. Han noterte seg for et hattrick i redninger på Mbappés tre forsøk etter pause, deriblant en fotparade han kunne ha arvet fra keeperpappa Peter.

Torsdagens 0–1-tap for Kroatia ødela likevel Danmarks mulighet for å ta seg inn i «Final Four» i Nations League. I puljens andre kamp i Wien sikret nemlig gamle kjenninger som Luka Modric (37) og Dejan Lovren (33) med hver sin fulltreffer at Kroatia får plassen i UEFA-turneringens finalespill med 3–1-seieren over Østerrike.

Nasjonen som rykket opp til A-divisjonen etter å ha kommet foran Norge coronahøsten 2020, rykker dermed ned igjen til nivå B etter å ha blitt sist i gruppen, poenget bak Frankrike.