Seieren glapp for Brann etter slurvete forsvarsspill

(Brann – Rosengård 1–1) Svava Gudmundsdottirs perlemål holdt ikke til Brann-seier. 1–1-resultatet gjør likevel at bergenserne reiser til Sverige med et brukbart utgangspunkt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Foran mer enn 6000 bergensere vartet den islandske spissen opp med fotballkunst da hun blåste ballen i nettaket fra svært skrått hold. Perlemålet så lenge ut til å bli stående som kampens eneste, men på slutten utnyttet Olivia Holdt svakt forsvarsspill og sørget for 1–1 for Rosengård.

Det var et bittert baklengsmål for Brann, og Holdt gjorde seg ikke mer populær hos bergenserne da hun terget hjemmefansen ved å holde seg til ørene.

Returoppgjøret i Sverige går neste onsdag.I potten ligger en billett til gruppespillet i Champions League. En plass der vil gi Brann cirka fire millioner kroner (400.000 euro). Det er omtrent fem ganger mer enn man fikk for å nå åttedelsfinale i 2020.

GOD STEMNING: Over 6000 tilskuere hadde tatt turen til Brann Stadion.

Etter noen rolige åpningsminutter, fikk Rosengård to solide sjanser på rappen etter kvarteret spilt. Først fikk Mimmi Larsson heade relativt upresset, men Guro Bergsvand kastet seg foran avslutningen. Deretter prøvde Sofie Bredgaard seg fra distanse, men Brann-keeper Aurora Mikalsen reddet skuddet.

I stedet var det Brann som skulle ta ledelsen. Tuva Hansen brøt høyt i banen, før hun sendte Svava Gudmundsdottir alene med keeper med en flott stikker. Den islandske spissen viste både kraft og presisjon da hun blåste ballen over keeperen og i mål fra skrått hold.

PERLEMÅL: Her sender Svava Gudmundsdottir Brann opp i ledelsen 1–0.

Senere i kampen fikk det 17 år gamle stortalentet Signe Gaupset to fine muligheter til å øke ledelsen. Først med en avslutning som strøk stolpen, før hun i annenomgang satte et innlegg i nettet, men ble vinket av for en offside.

Tidligere i kampen hadde Brann-forsvaret slurvet ved flere anledninger uten å bli straffet, men kvarteret før slutt straffet det seg. Olivia Holdt plukket opp en svak klarering og limte 1–1-scoringen lavt i hjørnet bak Mikalsen.

Holdt feiret scoringen ved å terge Brann-fansen.

TERGET FANSEN: Olivia Holdt feiret 1–1-scoringen på denne måten.

Det var uvant svakt forsvarsspill av et Brann-lag som kan skilte med bare 20 baklengsmål på de siste 37 kampene i den norske ligaen. Etter utligningen fikk Rosengård også flere sjanser til å snu kampen, men ble hindret av en god Mikalsen i Brann-målet.

Brann tok seg til playoffen etter å ha slutt ut serbiske Spartak Subotica og tyrkiske ALG Spor i en miniturnering i august. Rosengård gikk rett inn i playoffen. Svenskene har nådd kvartfinalen i Champions League seks ganger siden 2012.