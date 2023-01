FORLENGER: Både Horneland og Huseklepp bekrefter at de forlenger med Brann.

Horneland og Huseklepp forlenger med Brann

Hovedtrener Eirik Horneland og assistenttrener Erik Huseklepp har signert nye kontrakter med Brann.

Torsdag formiddag bekrefter klubben at trenerduoen har signert ny kontrakt som gjelder ut sesongen 2025.

Horneland tok over som hovedtrener sommeren 2021, der Bergens-klubben endte med å rykke ned til OBOS ligaen. Siden har Horneland og co klart å snu skuta, og er klare for eliteseriespill i 2023.

– Jeg er stolt og beæret over å ha fått muligheten til å forlenge engasjementet mitt i Brann. Klubben, byen og ikke minst den ekte og genuine lidenskapen fra supporterne og følgerne, har på kort tid tatt stor plass i meg, sier Horneland i en uttalelse til klubben.