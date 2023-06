FIFA: Galatasaray må betale gigantbeløp til Omar Elabdellaoui

Omar Elabdellaoui (31) har krav på rundt 33 millioner norske kroner fra den tyrkiske storklubben Galatasaray, mener FIFA.

Ifølge det internasjonale fotballforbundet (FIFA) hadde ikke Galatasaray grunnlag for å terminere nordmannens kontrakt sommeren 2022. Det kommer frem i et FIFA-dokument som er datert 30. mars. Dermed må den tyrkiske storklubben betale rundt 2,8 millioner euro i kompensasjon til den nåværende Bodø/Glimt-spilleren.

Det tilsvarer en sum på rundt 33 millioner norske kroner.

Elabdellaouis kontrakt med Istanbul-klubben ble terminert rett før det internasjonale overgangsvinduet stengte i fjor sommer.

– Tidlig i «pre-season» snakket jeg med klubben og treneren og sa jeg hadde et par tilbud, men jeg var under kontrakt og spurte hva de tenkte. De sa «Ikke tale om, du skal ingen steder, du skal være her». Da sa jeg til agenten at jeg blir her, jeg har ett år igjen, det er ikke noe stress. Fire-fem dager før vinduet stengte, kom den nye direktøren og sa at jeg må finne klubb. Da hadde jeg snakket med treneren for tre uker siden, og da var det noe helt annet, sa 31-åringen til VG i september i fjor.

I dokumentet kommer det frem at dersom klubben ikke betaler summen innen 45 dager, vil klubben trues mot å hente nye spillere både nasjonalt og internasjonalt.

Høyrebacken var i Galatasaray i to år, og var klubbløs fra september helt frem til desember i fjor da han signerte en toårskontrakt med Bodø/Glimt. Han har startet tre eliteseriekamper for serielederen denne sesongen.

Elabdellaoui har spilt 49 landskamper for Norge.