Eliteserie-oppsummering: TIL har stø kurs mot medalje

I skyggen av Bodø/Glimt har Gaute Helstrup skapt et lag som stadig utvikler seg - i Tromsø. Holder TIL snittet på to poeng pr kamp ut sesongen, så er en medalje sannsynlig, for første gang på 12 år.

Fire ganger tidligere har Tromsø hatt to poeng eller mer i snitt etter 10 serierunder. Alle fire tilfellene har gitt medalje til slutt: