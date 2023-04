MANGE MENN: President Lise Klaveness i Norges Fotballforbund var omgitt av mange menn på kongressen til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) i Qatar i fjor.

UEFA erkjenner store forskjeller: − Tallene er korrekte

Lise Klaveness har gjort kvinners representasjon i fotballen til kampsak foran onsdagens valg av nytt styre i UEFA. En fersk gjennomgang viser at den norske kandidaten har en stor jobb foran seg for å utjevne forskjellene.

For tallene som VG og den danske avisen Politiken har funnet, må kunne karakteriseres som oppsiktsvekkende:

Av 20 personer i UEFA-styret (eksekutivkomiteen) er bare én av dem kvinne, og hun er kvotert inn.

Av ni europeiske medlemmer i FIFA Council, er bare én kvinne, og hun er kvotert inn.

Av 55 medlemsforbund i UEFA har bare tre av dem kvinnelige presidenter (Norge er blant dem).

I de 33 organene, komiteene og ekspertpanelene er 82 av 585 posisjoner besatt av kvinner. 18 av dem er i komiteer for kvinnefotball.

I UEFA er det 126 topp-posisjoner hvor personer er valgt som president, visepresident, kasserer, styreleder og nestleder. Av disse er bare 12 av rollene besatt av kvinner. Fem av dem er i kvinnefotball.

Av 19 komiteer har 14 av dem to eller færre kvinnelige medlemmer.

– Tallene dere nevner, er korrekte. UEFA er fullstendig forpliktet til å øke antall kvinner i komiteer og organer for å ha mer balanse og større mangfold representert, skriver Det europeiske fotballforbundet (UEFA) i en e-post.

Fotballpresident Lise Klaveness reagerer slik overfor VG:

– Tallene bekrefter det vi vet, og det vi sliter med i alle land, nemlig at verdens største idrett for jenter og kvinner nærmest ikke har representasjon i beslutningsorganer. Dette er ikke bare et politisk problem, men også et faglig problem som går hardt utover kvaliteten på beslutningene, sier norsk fotballs øverste leder.

Les også: Norge tapte kampen om fotball-EM i 2025

UEFA-PRESIDENT: Aleksander Ceferin leder UEFA-styret. Tirsdag kunngjorde han for øvrig at Sveits får arrangere EM for kvinner i 2025 på bekostning av blant andre Norge.

I samarbeid med den danske avisen Politiken har VG sett nærmere på sammensetningen i UEFA.

Forbundet opplyser at veien mot en bedre kjønnsfordeling har startet internt og i deres medlemsforbund. UEFA mener utviklingen er «oppmuntrende».

– Det som er verdt å merke seg er at vi laget en dedikert likestillingsgruppe i oktober i fjor. Denne arbeidsgruppen består av toppledere fra UEFAs medlemsforbund og UEFAs administrasjon. Gruppen er bedt om å analysere utfordringen og komme med anbefalinger for å forbedre likestillingen i hele UEFA og medlemsforbundene, inkludert UEFAs eksekutivkomité, heter det i redegjørelsen fra det europeiske fotballforbundet.

UEFA opplyser til VG at de forventer at anbefalingene fra arbeidsgruppen er klar til sommeren og at tiltak iverksettes så fort UEFA-styret og UEFA-kongressen har godkjent dem.

UEFA understreker samtidig at medlemmer av deres komiteer foreslås av medlemsforbundene og ikke blir valgt direkte av UEFA selv. Det samme gjelder for valg av UEFA-president og til UEFA-styret.

– Det er grunnen til at UEFA har understreket betydningen til de nasjonale forbundene av å foreslå kompetente kvinnelige kandidater til posisjoner i UEFAs komiteer for 2023–2027-perioden, skriver UEFA.

– Vi vil fortsette å implementere tiltak for å oppmuntre til bedre representasjon av kvinner i både UEFA og europeisk fotball som helhet, med arbeid for passende tiltak på nasjonalt nivå.

Styret i Norges Fotballforbund består for øvrig av åtte medlemmer – fire kvinner og fire menn. Klaveness mener det er bra at UEFA er opptatt av at medlemslandene skal foreslå kvinnelige kandidater.

– Likevel er det UEFA som har hovedansvaret og at det trengs strukturelle endringer, jamfør slik vi har i NFF sine lover. Dette kan løses eksempelvis ved at forbund må oppnevne en mannlig og kvinnelig kandidat til hvert verv som skal besettes, sier NFF-presidenten, før hun legger til:

– Endring er likevel utrolig vanskelig, krever reell handling – og vilje til å utfordre systemer og strukturer. Det krever at vi står på for å holde det høyt på en europeisk agenda og gir det en plattform der vi er flere enn bare noen få pionerer.