ER BALLEN UTE? Denne situasjonen fikk Carlo Ancelotti til å rase. Gjengitt med tillatelse av TV 2.

Ancelotti mener Citys mål burde bli annullert: − Ballen var ute

Real Madrid-treneren var lite fornøyd med dommer og VAR etter Manchester City sitt utligningsmål.

TV-bildene fanget fort opp en illsint Carlo Ancelotti (63) rett etter at Kevin De Bruyne hadde hamret inn utligningen på Santiago Bernabéu.

Den ellers så sindige italieneren ble belønnet med gult kort av dommeren etter utbruddet.

Etter kampen forklarte Real Madrid-treneren utbruddet.

– Ballen var ute av spill, sier Ancelotti på pressekonferansen etter kampen.

Ifølge The Athletic sto Ancelotti og protesterte høylytt til dommeren etter utligningen, og gjentok flere ganger at ballen var ute av spill

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg fikk et gult kort. Jeg sto ikke innpå banen, sa italieneren til BT Sports.

Den anerkjente TV-kanalen Bein Sports har laget sitt eget 3D-bilde av situasjonen der Ancelotti mener ballen var ute av spill.

Det uoffisielle bildet viser at ballen var ute.

Til samme TV-kanal forklarte Arsène Wenger sitt syn på situasjonen.

– VAR skal sjekke om et mål er scoret innenfor reglementet eller ikke. Her skulle de ha gått inn og sjekket, sier FIFAs sjef for global utvikling, og fortsetter:

– De gikk enten ikke langt nok tilbake i tid for å sjekke om ballen var ute av spill eller ikke, eller så hadde de ikke bildene til å se det.

– Jeg tror det handler om det siste, for VAR kan vanligvis ikke sjekke sidelinjen. De har bare kameraer på kortsiden, altså mållinjen, sier Wenger.

VAR har tilgang på alle kameraer på alle arenaer i Champions League. Men der UEFA har kameraer på mållinjen, har de ikke et kamera over sidelinjen.

VAR-ekspert for ESPN, Dale Johnson, forteller at det ikke finnes teknologi som kan bekrefte om ballen var ute eller ikke.

– VAR vil sjekke situasjonen, men de har bare TV-bildene å gå etter. I tillegg hadde Real Madrid vunnet tilbake ballen, før de ga den fra seg igjen, skriver Johnson på Twitter.

Dermed antyder han at VAR ikke ville grepet inn uansett om de hadde funnet ut om ballen vare ute av spill eller ei.