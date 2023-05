Profiler i krangel etter lokaloppgjør: − Får si hva faen han vil

BEKKESTUA (VG) Lars Bohinen refser Vålerenga, noe trenerkollega Dag-Eilev Fagermo fnyser av. VIF-kaptein Stefan Strandberg svarer på kritikken med å gå rett i strupen på Stabæk-sjefen.

Etter Stabæks 2–1-seier i lokaloppgjøret mot Vålerenga smalt en flaske kastet fra tribunen i ansiktet på dommer Rohit Saggi. Etterpå ble det utvekslet verbalt skyts mellom lagene.

Stabæk-spiss Mushaga Bakenga hevdet overfor VG at Vålerenga forsøkte å påvirke kamplederen i pausen på stillingen 2–0 til hjemmelaget. I andre omgang fikk Stabæk to mann utvist og et straffespark dømt mot seg.

– Det er ikke overraskende at de prøver å skaffe seg fordeler både her og der. De kommer hit og sjekker banen uten å melde ifra og tar for seg. Det er også andre ting som skjer før og under kamp, som kanskje er Vålerenga-kultur, sier Bohinen til VG etter at laget hans sikret tre nye poeng og avanserte til 6. plass på tabellen.

Stabæk-treneren hevder at «to assistenter» til VIF-trener Dag-Eilev Fagermo var på Nadderud en halvtime før bæringene skulle trene et par dager før kampen og filmet banen. Tirsdag, dagen etter kampen, ble det klart at Stabæk endrer til kunstgress på Nadderud.

– Jeg kan ikke skjønne at det er noe problem. Når banen er så spesiell, er det naturlig at vi ser på den, svarer Fagermo.

– De klager også veldig etter kampen på at vi haler ut tiden, på banen og alt det der. Men de har vært her og sjekket banen. Så har de trodd at de kunne spille, og feilvurdert det. Så er de sure for det, sier Bohinen.

– Hvem står for den sutringen?

– Det er spillere. Vi har beklagd banen mange nok ganger. Å begynne å sutre om det, det syns jeg er smålig.

KJEMPET HARDT: Stabæk-spiss Mushaga Bakenga og VIF-stopper Stefan Strandberg avbildet i første omgang på Nadderud stadion. VIFs Simen Juklerød (t.v.) ser på brassesparkforsøket.

Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg er ikke nådig med Bohinen da han får videreformidlet kritikken. Oslo-klubben måtte reise hjem med tilhold på 9. plass etter åtte spilte matcher.

– Bohinen får si akkurat hva faen han vil, svarer landslagsstopperen, før han går over i et angrep på filosofien til Stabæk-sjefen.

– Jeg syns det er synd. Stabæk har alltid vært et kult lag som jeg har likt å se spille fotball. De har alltid hatt masse kule spillere, som har spilt artig fotball. Måten de spiller fotball på nå, er trist for ligaen i Norge, at vi går fra å ha et spillende, kult lag til et lag som bare slår langt og kriger.

KRITISK TIL BOHINEN: Stefan Strandberg liker ikke spillestilen til Stabæk.

Strandberg legger til at han «har forståelse for hvorfor de gjør det» – med henvisning til en ujevn gressbane.

– Så vet jeg ikke grunnen til at banen er som den er, men det er forferdelig. Hvis du ser på ugresset der, er det nesten rettere og bedre. Det er synd. Men det er det Stabæk som må svare for, sier Strandberg og peker på et ustelt bed utenfor Nadderud stadion.

– Strandberg uttaler seg negativt både om egen klubb og andre klubber. Det er ikke et spesielt sjarmerende trekk. Hvis han tror at det vi gjør på hjemmebane representerer min fotballfilosofi, så har han bare ikke fulgt med, svarer Bohinen.

PS: Lagenes neste kamper er i cupens 2. runde på torsdag. Begge møter 2. divisjonsmotstand. Stabæk skal spille borte mot Kjelsås, mens Vålerenga skal til Lyn på Bislett.

