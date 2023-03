Tromsø supportere under kvartfinale i fotball 2023.

Tromsø bytter til samisk stadionnavn: − Skal oppleves som hjemmebane for alle

Fra og med den kommende sesongen heter ikke Tromsøs hjemmebane lenger Alfheim. Nå ønsker klubben å fremme samisk kultur og har byttet navn til Romssa Arena.

NTB

Det skriver Tromsø IL på sin nettside.

«Det nye navnet på TILs hjemmebane er en del av en større satsing på samisk språk og kultur i Troms og Finnmark», skriver klubben.

Romssa er nordsamisk for Tromsø. Ifølge klubben er det første gang et stadion for profesjonell idrett i Europa benytter språket til et urfolk i navnet.

– Vi ønsker at Romssa Arena skal oppleves som hjemmebane for alle som bor i Nord-Norge. Det gjør vi gjennom et felles løft for å synliggjøre samisk språk og kultur sterkere på stadion og gjennom toppfotballen, sier konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft og daglig leder Øyvind Alapnes i Tromsø IL.

Klubben skriver at de har vært i dialog med Sametinget, som har gitt dem støtte i navnebyttet.

– Tromsø IL har lenge gått foran med å inkludere og synliggjøre samisk språk og kultur, senest med initiativet RomsaDál. Vi synes det er strålende at Tromsø IL, i samarbeid med sin samarbeidspartner Troms Kraft, synliggjør byens samiske navn og samisk kultur. At vi fremover vil ønskes velkommen til Romssa Arena er en synliggjøring jeg tror vil ha stor symboleffekt, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto.

