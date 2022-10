TØFF KVELD: Mats Hummels og Borussia Dortmund passet godt på Erling Braut Haaland i den ene omgangen han spilte.

Haaland byttet ut – målløst Dortmund-oppgjør etter straffebom

(Borussia Dortmund – Manchester City 0–0) Erling Braut Haaland (22) ble temmet av Mats Hummels (33) og gamle lagkamerater før han ble byttet ut i pausen.

Det ble sportslig sett ikke et lykkelig gjensyn med gamle lagkamerater og Dortmund-fans for Haaland. Han ble matchvinner i det første Champions League-oppgjøret mot Borussia Dortmund i september, men det ble en rolig og småfrustrerende aften for den norske superstjernen tirsdag.

Stopperveteran Hummels var en av kampens beste spillere, og skal ha mye av æren for at City skapte svært lite.

Uansett er nok begge lag fornøyde med uavgjort. Manchester City var allerede sikret avansement, og etter 0–0 i Tyskland er også Dortmund videre fordi de er tre poeng foran Sevilla og bedre på innbyrdes oppgjør.

Etter kampen gliste Haaland bredt da han snakket med Dortmund-spillerne, og han tok seg også tid til å «takke» hjemmesupporterne for kampen. De sang Haalands navn, og setter tydeligvis fortsatt pris på sin gamle helt.

Ny straffemiss

Det var Manchester City som kom nærmest seieren da Riyad Mahrez ble felt og fikk straffe like før timen var spilt. Men ettersom Haaland var byttet ut, så tok Mahrez straffen selv og Dortmund-keeper Gregor Kobel fikk kastet seg mot høyre og slått unna.

BLE FELT – BOMMET: Emre Can feller Riyad Mahrez, men Manchester City-spilleren bommer fra straffemerket noen sekunder senere.

Dermed ble det bare bekreftet at Manchester City er et av de svakeste lagene i Europa på straffespark. At Mahrez fortsatt tar straffer er smått utrolig. Dette var hans tiende bom for Leicester, Manchester City og Algerie. Han har scoret 22 ganger fra straffemerket, men uttellingsprosenten er alt annet enn imponerende.

Haaland på sin side har satt to av to straffer for Manchester City, og totalt i karrieren har han scoret på 28 av 30 straffespark i karrieren.

Info Manchester Citys straffer under Pep Guardiola 2022/23-sesongen: 3 mål/5 forsøk

2021/22-sesongen: 11 mål/14 forsøk

2020/21-sesongen: 7 mål/11 forsøk

2019/20-sesongen: 10 mål/16 forsøk

2018/19-sesongen: 7 mål/11 forsøk

2017/18-sesongen: 7 mål/10 forsøk

2016/17-sesongen: 10 mål/14 forsøk Totalt: 55 mål/81 forsøk = 67,9 prosent mål

Kilde: Transfermakt. Vis mer

Det var Borussia Dortmund som skapte det som var av sjanser i første omgang, og anført av ungguttene Karim Adeyemi (20 år) og Youssoufa Moukoko (17 år) burde de tatt ledelsen.

Moukoko fikk den aller største muligheten, men etter serveringen fra Adeyemi avsluttet supertalentet utenfor fra seks meter da det var spilt 36 minutter på Signal Iduna Park.

Haaland fikk til svært lite på sin gamle hjemmebane, og savnet nok både Kevin De Bruyne og Bernardo Silva, som ble spart fra start i det som ikke var en spesielt viktig kamp for Manchester City.

Da andre omgang ble satt i gang var Silva byttet inn, men da satt Haaland på benken. Han er trolig tilbake fra start i helgens ligamøte borte mot Leicester. Det blir spekulert i om 22-åringen fikk seg en liten skade da Can klippet ham ned etter en halvtimes spill. Can var først på ball, men tok deretter de dyrebare bena til nordmannen.

Det var uansett lite som tydet på skade da Haaland takket sine gamle lagkompiser for kampen