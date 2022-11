Kommentar

Dette fortjente Vetlesen

FORTJENT: Hugo Vetlesen fikk en helt fortjent plass i A-landslagstroppen denne gangen.

Det skal være vanskelig å komme med i en A-landslagstropp, noen gode kamper er ikke nok. Men etter den sesongen Hugo Vetlesen (22) har hatt i 2022, så ville det vært total-bom å utelate ham til kampene mot Irland og Finland.

Nå ser ikke landslagssjef Ståle Solbakken og hans assistenter først og fremst på spill i Eliteserien, mer mot de internasjonale kampene Vetlesen har spilt - og mange av dem har også vært gode.

Så nå får han, supertalentet fra tenårene i Bærum, endelig sjansen til å vise hva han kan også på A-landslagsscenen. Det er allerede speidere og klubber som følger Glimt-spilleren tett, og for dem som er interesserte: Det er perfekt å få se Vetlesen på A-landslaget.

Hva kan Hugo Vetlesen tilføre Norge? En tropp som er uten skadde Sander Berge og Fredrik Aursnes trengte noen erstattere. Men jeg tror Vetlesen hadde kommet med denne gangen - uavhengig av skader på andre midtbanespillere.

Fordi han fortjener det, fordi det ikke kan gjøres så mye bedre enn Vetlesen har prestert det siste året - seks mål og fem assist i Europa siden i fjor høst, 16 mål og sju assist i Eliteserien 2022.

Han var blant annet sentral i denne ville nimålsthrilleren:

Han vil trolig tilføre scoringer og assister, noe som selvsagt trengs i ethvert lag. På det norske A-landslaget er det blitt sånn at det meste står og faller på om Erling Braut Haaland scorer eller ikke (har scoret seks av Norges sju siste mål). I lengden bør dette fordeles bedre, for at landslaget skal bli mindre forutsigbart, og Vetlesen kan være en spiller som kan bidra der.

Spillere som Alexander Sørloth og Mohamed Elyounoussi har produsert for lite det siste året, det samme har Martin Ødegaard. Opp mot disse blir det interessant å se hva Vetlesen kan gjøre - om han får sjansen, og det bør han.

Hugo Vetlesen er bare en av mange ex-Stabæk-spillere i Ståle Solbakkens siste landslagstropp i 2022: Birger Meling, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby og Ola Brynhildsen er de andre.

I troppen er både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, så får vi se hvor mye Solbakken får brukt sine stjernespillere i disse to treningskampene. Her kan det være smart for Solbakken å lytte litt spillernes klubbtrenere, siden det er kampene i 2023 som er viktige, ikke to (for mange) betydningsløse treningskamper på tampen av 2022, to kamper som heller ikke spilles på internasjonale datoer.

HAR IMPONERT: Hugo Vetlesen har 16 mål og sju assist i Eliteserien i 2022.

Men det er en god mulighet til å øve mer, spesielt i den lagdelen der problemene fortsatt er størst: Forsvarsdelen, inkludert keepere.

Solbakken, og keepertrener Frode Grodås, får nå sjansen til å ta en skikkelig titt på Egil Selvik og Jacob Karlstrøm. Både Sten Grytebust og André Hansen har nå sagt nei til videre landslagsspill, så veien ligger åpen for dem som ønsker å utfordre 1. keeper Ørjan Håskjold Nyland.

I midtforsvaret er Stefan Strandberg tatt med igjen, etter én kamp for Vålerenga. Men utvalget blant stopperne er fortsatt for dårlig - ikke bare for Solbakken, men også for U-landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Her har hele fotball-Norge en jobb å gjøre: Utdanne bedre midtstoppere.