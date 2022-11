Salah-dobbel sørget for Liverpools første borteseier: − Betyr ekstremt mye

(Tottenham – Liverpool 1–2) Liverpool rodde seieren i land tross voldsom Tottenham-dominans etter pause. Dermed er sesongens første borteseier i boks for Jürgen Klopp og co.

Ingen lag hadde tatt færre poeng på bortebane enn Liverpool i Premier League før denne runden, men mot Tottenham slo rødtrøyene tilbake.

– Det betyr ekstremt mye for Liverpool. Det gir selvtillit og tro på prosjektet. De slår de gode lagene, men er dårlige mot de mindre gode lagene. Andre omgang er jo svak fra Liverpools side, sier tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise i Viaplays studio.

– Nå gjelder det å vinne mot Southampton. Det var en veldig solid kamp av Liverpool. Tottenham var best i andre omgang, men det er tre poeng som gjelder, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

Mohamed Salah sendte Liverpool i føringen tidlig i kampen, før samme mann økte til 2–0 etter en kjempetabbe i Tottenham-forsvaret.

Harry Kane skapte spenning med redusering tyve minutter før slutt, men Liverpool holdt unna tross noen heseblesende sluttminutter.

– Vi kunne scoret i andre omgang, men var uheldige. Det viktigste var å få tre poeng, sier matchvinner Salah til Sky Sports.

Etter en variabel start på sesongen, står egypteren nå med ni mål på de siste åtte kampene.

– Han er mye skarpere i bevegelsene sine, i bakrom og foran mål. Jeg ser ingen grunn til at han ikke skal bøtte inn mål etter VM, sier Riise.

Liverpool gikk inn i kampen med to strake ligatap mot henholdsvis Nottingham Forest (0–1) og Leeds (1–2). Rødtrøyene har allerede avgitt 20 poeng denne sesongen, noe som bare er to poeng færre enn hva de gjorde i løpet av hele forrige sesong.

Mot Tottenham klinket de imidlertid til fra første spark på ballen, og etter 12 minutters spill kom den første scoringen.

Andy Robertson fant Darwin Núñez i boksen med et innlegg. Liverpool-spissen vartet opp med et strålende mottak, før han sendte kulen videre til Salah. Egypteren la ballen til rette med ett touch, før han klinte ballen i hjørnet fra 11–12 meter.

– Verdensklasse, sier Riise om avslutningen til Salah.

Tottenham kunne utlignet bare minutter senere etter at Ivan Perisic headet i stolpen. Spillet bølget frem og tilbake i førsteomgang, men rett før pause økte Liverpool til 2–0 etter en tabbe bak hos Tottenham.

Liverpool-keeper Alisson slo ballen i bakrom. Eric Dier forsøkte å heade tilbake til keeper, men tilbakespillet var for slapt. En våken Salah snappet opp ballen, før han lobbet den over Lloris og i mål.

– Det er en fryktelig feil av Dier, sier tidligere Tottenham-spiss Steffen Iversen i Viaplays studio, som måtte se gamleklubben bli buet av banen til pause.

Se tabben til Dier i videoen under:

Etter hvilen kom det et langt mer livlig Tottenham-lag ut på banen, og etter 49 minutters spill var de svært nære redusering da Ivan Perisic smelte ballen i metallet for andre gang i kampen.

Hjemmelaget fortsatte å produsere sjanser, og tyve minutter før slutt fikk de omsider uttelling.

Dejan Kulusevski spilte fri Harry Kane på kanten av femmeteren. Tottenhams superspiss fulgte opp ved å lime ballen i det lengste hjørnet.

FULL TENNING: Antonio Conte fikk gult kort etter Tottenhams redusering.

Scoringen gjorde at det tente til både på tribunen og sidelinjen. Tottenham-trener Antonio Conte var ivrig etter å sette i gang spillet igjen og slo ballen ut av hendene på Liverpool-assistent Pep Lijnders. Det gjorde at italieneren fikk et gult kort av dommeren.

– Det er panikk bak hos Liverpool nå, kommenterte Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Men tross strafferop fra både Harry Kane og Lucas Moura, samt to feite sjanser for Rodrigo Bentancur, maktet Liverpool å ro seieren i land.

Liverpool beholder åttendeplassen på tabellen, men tar innpå i kampen om topp fire og er nå syv poeng bak Tottenham på fjerdeplass.