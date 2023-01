Casemiro og Fred med brasiliansk show i FA-cupen

(Manchester United-Reading 3–1) Manchester United sløste og sløste mot Reading i FA-cupen, men så fant Casemiro (30) frem finessene for hjemmelaget.

Den svært så anerkjente midtbanespilleren, som først og fremst skal balansere laget slik at de offensive stjernene får skinne, tok sakene i egne føtter lørdag kveld.

I løpet av fire minutter førte han United opp i 2–0-ledelse, først med et dypt løp og en følsom chip – og deretter med et langskudd via en Reading-spiller.

– Han (Casemiro) har forbedret laget, han har forbedret moralen, han har forbedret prestasjonen. Det er fantastisk å ha ham, beskriver midtstopper Harry Maguire overfor ITV.

Sir Alex Ferguson satt ulastelig kledd på tribunen på Old Trafford, og med øynene dekket av en kledelig sixpence så det nesten ut som han sov seg gjennom første omgang. Han må ha blitt vekket av Uniteds angrepsspill etter hvilen.

Casemiro har fått bøttevis med ros etter overgangen fra Real Madrid i sommer. Mot Championship-laget Reading, som blir ledet av den gamle Manchester United-terrieren Paul Ince, strålte han nok en gang.

VG oppdaterer saken.

– Han har gjort det han ble hentet inn for å gjøre. Han er en fenomenal spiller, det har han vært gjennom hele karrieren. Du vinner ikke det han har vunnet uten å være en toppspiller, sier Maguire om Casemiro.

Fred, som deler midtbane med Casemiro både i United og på Brasil, fulgte opp med et frekt hælspark – og dermed 3–0 til United.

Legg til at Anthony serverte en nydelig målgivende til Casemiros 1–0-scoring, samt at Fred fikk en billig assist på 2–0, og den brasilianske målpoengfesten var boritmot komplett.

Bare portugisiske Bruno Fernandes snakket samme språk da han «blandet seg inn» med et målpoeng.

Amadou Mbengue reduserte for bortelaget, som var helt sjanseløse på Old Trafford, og det ble ikke bedre da Andy Carroll fikk sitt andre gule for kvelden etter 63 minutter – på stillingen 2–0 til United.

United-manager Erik ten Hag lot Raphaël Varane og Lisandro Martínez hvile på benken, noe som åpnet for Harry Maguire og Victor Lindelöf i midtforsvaret.

Ellers var det et bortimot toppet United-lag som ble sendt på banen.

– Jeg er 29 år gammel, og jeg har egentlig ikke vært i denne posisjonen i min karriere. Det er en posisjon jeg ikke vil venne meg til, men det er en del av fotballen. Jeg trener bra. Vi vet at vi i denne klubben trenger konkurranse om plassene, sier Maguire om sin egen status i United.