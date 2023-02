Marco Asensio dundret til med et knallskudd da Real Madrid vant mot Valencia.

Real Madrid slo Valencia og tok innpå Barcelona

(Real Madrid – Valencia 2–0) Real Madrid kuttet Barcelonas forsprang til fem poeng med seier mot Valencia.

Real Madrid jakter erkerivalen som for tiden innehar 1.-plassen i LaLiga med et saftig forsprang. Etter torsdagens seier over Valencia skiller det fem poeng.

Hjemmelaget inntok tidlig førersetet i kampen og presset mot mål, men slet med å få ballen i mål da gjestene forsvarte seg godt.

Sju minutter etter pausen dundret Marco Asensio ballen i mål fra distanse og sendte «Los Blancos» i ledelsen. Minuttet etter økte Vincius Junior til 2–0 etter å ha løpt fra Valencias Gabriel Paulista.

20 minutter før kampslutt så det ut til at den brasilianske midtstopperen var lei av å bli lekt med av landsmannen Vinicius Junior. Gabriel sparket ned Real Madrid-vingen og ble vist direkte rødt.

Selv med en mann mer kunne ikke Real Madrid øke ledelsen ytterligere. Det endte 2–0 i Madrid.

Real Madrids neste kamp er kommende søndag borte mot Mallorca.