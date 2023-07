FORTVILER: Magnus Riisnæs og Vålerenga er under nedrykksstreken.

Bakkes tredje strake tap som Vålerenga-sjef – på direkte nedrykksplass

VALLE (VG) (Vålerenga – Sandefjord 2–3) Et ordentlig nedrykksoppgjør mellom Eliteseriens dårligste hjemmelag og nest dårligste bortelag. På 110-års dagen til Vålerenga gikk Geir Bakke på sitt tredje strake tap som trener.

Kun ett poeng skilte Sandefjord på direkte nedrykk og Vålerenga på kvalikkplass før kamp.

Nå er Sandefjord forbi - og Vålerenga er på direkte nedrykk på klubbens 110-årsdag.

– Det er blytungt. Det finnes ikke noe være enn å tape en jevn kamp på hjemmebane. Det er en fin dag for fotball, så ryker vi på slutten av kampen som dette ... det er tungt, sier Vålerenga-trener Geir Bakke til TV 2.

FESTBREMST: Sandefjord satte en stopper for folkefesten på Intility.

Det var rigget til folkefest på Intility:

Trond Ingebretsen, mannen bak «Vålerenga Kjerke», spilte til allsang før kamp, og Klanen bar med seg et øredøvende kor inn på stadion.

I stedet spolerte Sandefjord festen og sendte Vålerenga ned på nedrykksplass.

–Det er aller angrepsspilleres drøm å avgjøre kampen helt på slutten. Det er lenge siden vi har tatt tre poeng, så det er jævlig deilig. Det var ekstra deilig at det var på jubileumsdagen til Vålerenga, sier matchvinner Franklin Nyenetue til VG.

Sandefjord sto med fem kamper uten seier før lørdagens møte med Vålerenga.

1 / 2 FEIRING: Det kokte på Østblokka før kampen mellom Vålerenga og Sandefjord. Hjemmefansen hadde rigget i stand tifo i anledning 110-års jubileumet. forrige neste fullskjerm FEIRING: Det kokte på Østblokka før kampen mellom Vålerenga og Sandefjord. Hjemmefansen hadde rigget i stand tifo i anledning 110-års jubileumet.

Vålerenga startet riktignok best i ettermiddagssola:

Etter en halvtam førsteomgang kom omsider den forløsende jubelen etter bare seks minutter av annenomgang – Seedy Jatta stupte inn et perfekt slått innlegg fra Simen Juklerød.

Så skrudde Sandefjord på turboen. Ti minutter senere hamret gledesdreperen Filip Ottosson inn et frispark fra like utenfor 16-meteren og lagene var like langt.

Og etter ti nye minutter var kampen snudd. En gress-suser fra Danilo Al-Saed fant hele veien forbi Magnus Sjøeng og inn i nettmaskene.

Helt på tampen trodde hjemmefansen at Petter Strand hadde reddet et poeng med et fantastisk brassepark. Men så slo Sandefjord til igjen:

Tre minutter på overtid stanget Franklin «Daddys Boy» Nyenetue inn 3–2-seier for Sandefjord.

Med lørdagen seier klatrer Sandefjord forbi de kongeblå og overtar kvalikplassen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post