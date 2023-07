1 / 3 GODT FORHOLD: Erling Braut Haaland og Rúben Dias feirer etter at Champions League-triumfen var i boks. Her klemmer de hverandre etter at ligagullet var et faktum med 1–0-seieren over Chelsea på Etihad. De to har åpenbart funnet tonen. forrige neste fullskjerm GODT FORHOLD: Erling Braut Haaland og Rúben Dias feirer etter at Champions League-triumfen var i boks.

Lagkameraten ble ertet av Haaland: − Må akseptere å bli gjort narr av

TOKYO (VG) Midtstopper Rúben Dias mener den vennskapelige ertingen fra kompisduoen Jack Grealish og Erling Braut Haaland er et godt eksempel på at de har det bra i Manchester City-garderoben.

– Hvor er resultatene, spør Erling Braut Haaland i en video mot slutten av forrige sesong.

Grealish og Haaland delte ut en pris i forbindelse med Oscar-utdelingen som var på samme tid. Midtstopper Rúben Dias ble da kalt «den største bedrageren».

– Han er på gymmen fire ganger om dagen, men vi ser ingenting. Vi husker da vi spilte mot Dortmund og han ble knust av denne mannen i kroppsduell, sier Grealish:

– De bidrar, helt klart. Det ser man ganske tydelig, svarer Dias da VG spør om hvor mye Grealish og Haaland bidrar til en spøkefull og leken tone i Manchester City-garderoben.

De to har flere ganger snakket om den gode tonen seg i mellom. I helgen var det også Grealish som sto i sentrum da han overrasket Haaland med bursdagskake i Tokyo.

Dias synes at den spøkefulle og lettbeinte tonen er en nøkkel for at laget er i stand til å prestere så godt sammen.

– Vi har et veldig godt miljø. Mateo Kovacic (kjøpt fra Chelsea i sommer) kom nettopp inn i laget og i en av de første samtalene med meg så sa han «wow, det er fantastisk hvor godt alle sammen går overens». Jeg synes førsteinntrykket sier mye om hva som skjer på innsiden, sier Dias.

GLAD I Å LØFTE: Rúben Dias bruker angivelig mye tid i vektrommet og fikk nytte for det under bussparaden i juni. Erling Braut Haaland er heller ingen svekling.

– Når det gjelder slike vitser som du nevner så handler det om de som drar vitsene, men også at de samme folkene må akseptere å bli gjort narr av. Jeg tror at det vennlige miljøet mellom oss hjelper oss når tiden er inne for å være sammen, sier stopperen.

– Hva er vitsen? spør den japanske tolken på podiet.

– Åh, det er en lang vits, ler Dias, uten å utdype ytterligere.

Onsdag klokken 12.30 spiller Manchester City sin andre treningskamp i Tokyo. Den sendes på VG+ Sport.

Da er det tyske Bayern München som står på andre banehalvdel. På søndag ble Yokohama Marinos slått 5–3 etter blant annet to mål av Erling Braut Haaland:

