Bare én klubb kan friste Klaksvík-helten: − Jeg vil bare nyte det her

Fotballekspert Carl Erik Torp utbrøt «løp og kjøp!» etter at Árni Frederiksberg (31) herjet med Molde. Selv har Molde-dødaren ingen planer om å forlate sensasjonslaget, for det er bare én klubb som kan få han til å dra.

– Løp og kjøp, sa NRK-ekspert Carl-Erik Torp i VGs sending etter at Frederiksberg ble tomålsscorer mot Molde i første av to oppgjør i Champions League-kvalifiseringen.

Kjetil Rekdal lot seg også beundre av KÍ Klaksvík-spiller Frederiksberg.

– Jeg er ikke så sikker på om han hadde passet inn i Molde, men en litt mindre klubb midt på treet er han gull verdt, sa Rekdal og la til:

– Han tar innkast, langskudd, cornere og frispark. Det er en kanonkule hver gang.

Den presise venstrefoten har resultert i seks mål og en målgivende på fem kamper i årets Champions League-kvalik.

Grafikk: www.sofascore.com

Men hovedaktøren kommer med en liten festbrems.

– Da jeg skrev under med KÍ tenkte jeg at dette er den siste klubben jeg spiller fotball i. Nå er jeg 31 år gammel, så man vet ikke hvor mange gode år man har i seg igjen. Så nå vil jeg bare nyte det her, sier Frederiksberg til VG dagen etter bragden mot Molde.

– Hvis Liverpool ringte, hva hadde du sagt da?

– Ja, da er det et helt annet spørsmål. Det hadde vært umulig å si nei til. Men bare fordi man spiller godt i noen Champions League-kamper, så kommer nok ikke Liverpool til å ringe med det første. Det er et litt annet nivå, sier han og ler om favorittklubben fra barndommen.

Se praktmålene Frederiksberg senket Molde med:

Info Árni Frederiksberg, klubber NSÍ Runavík, 2010–18. B36 Tórshavn, 2019–20. KÍ Klaksvík, 2021–. Han har altså kun tilbrakt hele sin karriere på Færøyene. Vis mer

Klaksvik-trener Magne Hoseth tror klubber kunne betalt opp mot 50 millioner hadde ikke situasjonen vært det han kaller for «spesiell».

– Han er CEO i et selskap og han har en familie som han er veldig knyttet til. Så at han drar fra dette eventyret, det vil jeg aldri tenke meg. Det må jeg si, sier Hoseth til VG.

Klaksvik-president Tummas Lervig sier til VG at de ikke har fått noen konkrete henvendelser, men han forventer det vil komme interesse etter hvert.