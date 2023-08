Kaos utenfor Emirates - Arsenals kamp ble utsatt en halvtime

På grunn av problemer med innslippet til Emirates, ble kampen mellom Arsenal og Nottingham Forest utsatt med en halvtime.

– Ettermiddagens kamp mot Nottingham Forest starter klokka 13.00 engelsk tid (14.00 norsk tid), på grunn av forsinkelser ved inngangene, skriver Arsenal på sin Twitter-konto.

Bildene viser at det er stappfullt utenfor stadion kun minutter før kampen skulle starte 13.30 norsk tid.

– Det er fortsatt bare halvfullt. Det er jo en skandale at billettsystemet ikke fungerer, sier Viasat-kommentator Andreas Toft klokka 13.49.

– Dette er litt pinlig for Arsenal. Systemet for digital løsning er helt tydelig ikke testet godt nok. Jeg hører likevel at de fleste utenfor har tatt det fint og vært tålmodige, sier lederen i Arsenal Norway, Ronny Madsen, til VG.

Ifølge Sky Sports skal problemet ligge i de digitale billetene. Arsenal har før denne sesongen innført et nytt, digitalt billettsystem som i utgangspunktet skal gjøre innslippet til stadion mer sømløst.

Klokka 13.37 kom spillerne ut på banen igjen for å holde seg varme.

– Emirates er ikke halvfull. De sier at vi skal starte om 16 minutter, men jeg kan ikke se at det skal skje, sier Jan Åge Fjørtoft i en Twitter-melding klokka 13.44.

Men 12 minutter senere entret spillerne gressmatten til sesongens første kamp på Emirates. Det ble ingen ytterligere utsettelse.

En smilende Martin Ødegaard under oppvarmingen, før beskjeden om utsettelsen kom.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post