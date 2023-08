BYTTER BEITE: Sander Berge forlater Sheffield United etter tre og et halvt år og er klar for Premier League-konkurrent Burnley.

Sander Berges overgang vekker sterke følelser: − Veldig synd

Etter tre og et halvt år i Sheffield United er det ikke like lett for alle at Sander Berge (25) har valgt å dra til konkurrenten Burnley.

Kortversjonen Sander Berge (25) har forlatt Sheffield United for å spille for konkurrenten Burnley, noe som har skapt skuffelse i Sheffield United.

Klubbdirektør Stephen Bettis uttrykker at de ønsket å beholde Berge, men at de til slutt forhandlet frem avtalen på grunn av Berge sitt uttrykte ønske om å forlate klubben.

Sheffield United-manager Paul Heckingbottom er «enormt skuffet» over tapet av Berge, spesielt etter at også Iliman Ndiaye forlot klubben for å spille for Marseille.

Danny Hall, journalist for The Star, og Adam Oxley, journalist for BBC Radio Sheffield, uttrykker i podkasten "Blades Heaven" at Sheffield United vil være et svakere lag uten Berge.

Berge skal nå spille under Manchester City-legenden Vincent Kompany, som er manager i Burnley.

Ståle Solbakken, Norges landslagssjef, mener Burnley passer utmerket til Berge sine ferdigheter. Han tror Berge vil ha en sentral rolle i den nye klubben. Vis mer

– Vi ønsket ikke å miste Sander, spesielt ikke så tett på sesongen, men etter at spilleren uttrykte et sterkt ønske om å forlate klubben, forhandlet vi med Burnley for å få en best mulig avtale for klubben, sier klubbdirektør Stephen Bettis i en pressemelding fra Sheffield United.

25-åringens overgang til Premier League-konkurrenten var på ingen måte det Sheffield United hadde håpet på.

Burnley vartet på sin side opp med denne artige signeringsvideoen:

I Sheffield Uniteds uttalelse står det at klubben har forsøkt å overtale Berge til å signere en ny kontrakt – uten hell.

Manager Paul Heckingbottom uttalte få timer før overgangen ble bekreftet at han er «enormt skuffet» over å miste Berge til Burnley åtte dager etter at Iliman Ndiaye gikk til Marseille.

Både Berge og Ndiaye var nøkkelspillere da Sheffield United rykket opp forrige sesong, og de var naturligvis viktige i Heckingbottoms planer i Premier League.

– Det er bare veldig synd, og så nære sesongstart. Laget er uten tvil svakere nå enn det laget som rykket opp. Man ser det ikke ofte, at lag rykker opp og går inn i sesongen svakere enn de var, sier The Star-journalist The Star-journalistThe Star er lokalavisen i Sheffield. Danny Hall i Sheffield United-podkasten «Blades Heaven».

– Det er ingen tvil for meg om at Sheffield United med Sander Berge i Premier League, og ferdighetene han har, ville vært et bedre lag, følger BBC Radio Sheffield-journalist, Adam Oxley, opp med.

I podkasten diskuterer Oxley og Hall tapet av norske Berge. Hall følger Sheffield United tett, og har et godt kjennskap til den norske landslagsspilleren.

– Jeg har alltid vært en stor fan av Sander, starter Hall:

– For å være ærlig så tror jeg ikke Sander hadde sett for seg to hele sesonger i Championship. Jeg tror ikke han er en spiller som passet til den ligaen i forhold til ferdighetene hans. Spillet hans er mer teknisk, det å være rolig med ballen og velge de riktige pasningene, påpeker Hall.

PL-TRIO: Martin Ødegaard (t.v.) og Erling Braut Haaland (t.h.) får selskap av Sander Berge denne Premier League-sesongen.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken er positiv til overgangen, og tror Burnley er en klubb som passer Berges ferdigheter utmerket.

– Burnley er et spillende lag. Han blir kjøpt for en del penger, så han er helt sikkert tiltenkt en sentral rolle i laget. Det tror jeg kan være bra, sier Solbakken til VG.

– Er det et steg opp?

– De er i samme liga, så det er farlig å si. Kompany KompanyManchester City-legende Vincent Kompany er Burnleys manager. & co. har hatt en fin sesong bak seg med opprykk, og de satser hardt på å etablere seg i Premier League igjen. Det er i hvert fall et offensivt prosjekt.

GOD MATCH: Ståle Solbakken tror Sander Berges overgang til Burnley er et godt valg. Her klemmer de to etter landskampen mot Sverige i juni 2022.

– Sheffield United ville gi ham ny kontrakt, og manageren uttaler at de er skuffet over Berge. Har de grunn til det?

– Det legger jeg meg ikke borti. Det er følelser, så det har jeg ikke noen formening om, sier landslagssjefen.

– Hvorfor går han fra en nyopprykket klubb til en annen?

– Det har vel litt med hva han har blitt presentert. Jeg tekstet med ham for en uke siden, og da skjønte jeg at dette kunne skje. Da har han gjort en grundig analyse. Sander er en klok mann, og det er ingen grunn til å tro at dette er gjort på måfå, mener Solbakken.

Burnley møter Manchester City til Premier League-sesongens første kamp fredag klokken 21.00.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post