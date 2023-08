KJÆRLIGHETEN BLOMSTRER: Norges landslagskeeper titter bort på forloveden Christer Dybvik Sunde. Han var med som støttespiller i fotball-VM.

Røper detaljer om frieriet: «Kom deg opp igjen!»

Norges landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand (27) hadde ett prinsipp da hun ble kjæreste med Christer Dybvik Sunde (29). Det gikk ikke helt etter planen.

2022 ble avsluttet på best mulig måte for Norge- og LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand, et år som i hovedsak var preget av en korsbåndskade som oppsto den våren.

Litt over et år senere sto Fiskerstrand i VM i New Zealand med ring på fingeren, og forloveden var med som støttespiller på sidelinjen.

Reisen var planlagt lenge før duoen visste om keeperen ble friskmeldt og uttatt til VM.

– Han bestilte billetter i november i fjor, og da hadde jeg ikke begynt med ball én gang. Jeg gikk fortsatt rundt og haltet, men han hadde klokkertro fra dag én, sier Fiskerstrand lattermildt og ser bort på forloveden.

Nå røper keeperen hvordan Sunde fridde, og hvilken reaksjon hun fikk da han gikk ned på kne.

– Vi var i London på tur, og gikk i Hyde park. Da vi var alene, så fridde han. Så sa jeg da han gikk ned på kne: «Kom deg opp igjen!». «Slutt og tull, dette er ikke morsomt!» Helt til han tok frem ringen og da var jeg slik: Ok, dette er på ekte, sier Fiskerstrand og bryter ut i latter.

– Ble du så overrasket?

– Jeg hadde sagt til ham at han ikke fikk lov til å fri før vi hadde vært kjærester i to år, og han gjorde det etter ett og et halvt år. Jeg hadde aldri trodd at han kom til å gjøre det, sier Fiskerstrand.

Hun fortsetter:

– Det gikk veldig bra. Men jeg ble helt sykt overrasket. Jeg trodde han tullet.

VG spør Sunde om han var nervøs:

– Jeg var helt sykt nervøs. Ikke på grunn av svaret, men på grunn av prinsippet, sier han og ler.

– Hadde du planlagt frieriet lenge?

– Ja, det hadde jeg fra første dag jeg så henne. Min begeistring for Cecilie har alltid vært der. Hun var en veldig pen jente og jeg var en litt rampete gutt. Jeg var ikke helt på radaren hennes. Det tok ti år før jeg klarte å lure henne til meg, sier han.

LATTERMILDT: Fiskerstrand og Dybvik Sunde stilte begge velvillig opp hos VG for å fortelle om frieriet.

Paret har begge vokst opp på Sunnmøre, og har kjent hverandre hele livet. Fiskerstrand spilte for Langevåg sitt seniorlag som 14-åring, som Sunde også spilte for, men det skulle ta sin tid før kjærligheten blomstret.

– Vi har vært i samme omgangskrets. Det var ikke før vi var en sommer på Sunnmøre, at vi var sammen mye mer enn før. Da fant vi ut at det var mer der, sier Fiskerstrand.

Sunde støttet Fiskerstrand under fotball-VM i New Zealand, og det har ikke stått på innsatsen.

Da Norge møtte Japan i åttedelsfinalen, valgte Sunde å kjøre hele veien fra Auckland til Wellington for å se kampen. Det tok nærmere åtte timer.

Etter VM dro paret på en fem dagers ferietur til øyen Oahu på Hawaii.

– Vi håpte jo at vi skulle nå så langt som mulig, men da vi røk så satte vi oss ned på morgenen og fant et fly. Det var et langt mesterskap, så det var godt å kose seg og tenke på litt andre ting, sier Fiskerstrand.

– Men bryllupsplanleggingen da?

– Nei, det går sent. Vi har ikke kommet så langt ennå, sier Fiskerstrand og ler.