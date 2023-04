RUVENDE: Erling Braut Haaland hopper av glede etter 4–1-målet under onsdagens «seriefinale» mot Arsenal.

Haalands agent til VG etter superkampen: − Fantastisk

Erling Braut Haaland «terroriserte» Arsenal i matchen som trolig sikret Manchester City Premier League-tittelen. Problemet for motstanderne er at jærbuen kan bli enda bedre.

Haaland utgjør en ekstrem trussel i bakrommet for ethvert forsvar. Mot Arsenal kombinerte den 195 centimeter høye spissen også i andre deler av banespillet på en eminent måte. De 35 gangene Haaland berørte ballen, var touchet silkemykt og effektivt.

Nordmannen serverte lagkamerat Kevin De Bruyne på 1–0 og 3–0. Deretter satte han inn 4–1-målet selv. Etterpå uttalte Manchester City-trener Pep Guardiola at han elsker «fotballspilleren» Haaland viste seg som, i tillegg til målmaskinen han har bemerket seg som.

– Han var fantastisk, skriver Rafaela Pimenta i en tekstmelding til VG.

Hun mottok prisen for 2022s beste overgang under «Globe Soccer Awards» i Dubai for rollen som Haalands agent da angrepsstjernen ble solgt fra Borussia Dortmund til Manchester City i fjor.

TRIO: Rafaela Pimenta, Haaland og Alfie Haaland poserte for kamera i forbindelse med kontraktsigneringen med Manchester City i fjor.

Onsdag var Pimenta til stede på Etihad Stadium og så Haaland briljere på nært hold. Da han styrte inn 4–1 på overtid, var det Bryne-guttens 33. nettkjenning i Premier League på bare 29 kamper. Antallet er allerede ny målrekord på en sesong med 38 runder.

Likevel var det måten Haaland viste seg frem i banespillet som begeistret tilskuerne mest. En oversikt VG kan presentere i samarbeid med statistikktjenesten Sofascore, viser at Haaland bare har hatt flere ballberøringer én gang tidligere denne sesongen.

Landslagssjef Ståle Solbakken har kanskje aldri sett Haaland bedre.

– Erling gjør en veldig, veldig, veldig, god kamp på alle parametere. Kanskje bortsett fra noen lurvete touch på noen avslutninger, hvis man skal pirke litt, åpner Solbakken.

– I banespillet er han helt overlegen. Han gjør ikke én feil. Han bidrar veldig mye til at City kan variere spillet sitt. Han jobber også knallhardt defensivt. Det er kanskje den beste kampen jeg har sett ham spille ute på banen. Så har han noen sjanser som han veldig sjelden bommer på, men det blir bare bagateller, sier landslagssjefen.

SMIDIG: Haaland dro seg mellom Rob Holding og Aleksandr Zintsjenko med en helfrekk tofotsdragning i første omgang. Avslutningen ble reddet av Aaron Ramsdale.

Stegene Haaland har tatt med ballen i bena, er synlige, men ikke overraskende for Solbakken, som mener Haaland bare vil fortsette å utvikle seg.

– Han er fortsatt bare 22 år. Dette er sånn som kommer gradvis, sier Norges landslagssjef om en spiller han altså tror vil bli mer fullkommen i takt med tiden.

– Han var ustoppelig da han fikk ballene tidlig. Stopperne til Arsenal var ikke bra, men veldig få forsvarsspillere kan håndtere ham fysisk. Jeg syns at det var en av Haalands beste kamper for Manchester City, mener Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

– Haaland terroriserte Arsenal fra uventede posisjoner, skriver City-reporter Sam Lee i The Athletic.

Ifølge analysebyrået Opta er det nå 91,6 prosent sjanse for at Haaland og lagkompisene vinner Premier League.

