1–0: Aune Heggebø jubler med Felix Horn Myhre for scoringen i første omgang i Bærum. Bak fortviler Stabæks Sturla Ottesen og keeper Isak Pettersson.

Brann til cupfinalen etter Horneland-grep

NADDERUD STADION (VG) (Stabæk-Brann 0–2) Angrepsessene Aune Heggebø (21) og Bård Finne (28) sendte Brann til Ullevaal foran en utsolgt borteseksjon på Bekkestua.

Nå er bergenserne én kamp unna lagets første NM-tittel på 19 år.

– Det er sånne øyeblikk som er grunnen til at man holder på med det her. Det er enormt stort, sier Aune Heggebø til NRK.

Trener Eirik Horneland (48) ga Heggebø sjansen fra start for første gang denne sesongen i onsdagens semifinale. Valget viste seg avgjørende da angriperen trakk seg inn bak ryggen på hjemmelagets Sturla Ottesen og tuppet rødtrøyene i ledelsen etter 19 minutter.

Scoringen gjorde at et lavtliggende Stabæk-mannskap etter hvert måtte ta større sjanser offensivt. Med innbytter Mushaga Bakenga ute på sidelinjen for behandling, utnyttet Finne overtallet og avgjorde kampen med en nådeløs avslutning etter 58 minutter.

1 / 2 SCORET IGJEN: Bård Finne satte inn 2–0 for Brann mot Stabæk. UHELDIG: Mushaga Bakenga var bare med i 11 sekunder etter innhoppet i andre omgang før han måtte ut og få behandling. Før Stabæk-spissen kom tilbake på banen, scoret Brann 2–0-målet. forrige neste fullskjerm SCORET IGJEN: Bård Finne satte inn 2–0 for Brann mot Stabæk.

Brann-supporterne kjøpt samtlige billetter til matchen bare tre minutter etter at klubben la de ut for salg. I Oslo satte 600 bergensere farge på oppgjøret hvor bortelaget innfridde favorittstempelet.

Stinne av selvtillit etter opprykkssesongen fra Obos-ligaen, har Brann fortsatt trenden i Eliteserien. To seirer på tre kamper plasserer dem på 2. plass.

Nå kan de også planlegge for klubbens første cupfinale siden 2011-tapet for Aalesund. Motstander blir enten Lillestrøm eller Bodø/Glimt, som møtes på Åråsen onsdag kveld.

1 / 2 MANNSTERKE: Brann-supporterne fylte borteseksjonen på Nadderud. SKAPTE STEMNING: Hjemmalagets supportere bidro til en bra ramme rundt matchen. forrige neste fullskjerm MANNSTERKE: Brann-supporterne fylte borteseksjonen på Nadderud.

Info Lagene Stabæk (3–5–2): Pettersson – Pedersen, Næss, Skovgaard – Ottesen, Edwards, Lucca, Krogstad, Andresen – Høgh, Kabran. Brann (4–3–3) Dyngeland – Crone, P. Knudsen, Sery, Kristiansen – Rasmussen, H. Nilsen, H. Myhre – Blomberg, Finne, Heggebø. Vis mer

1 / 2 TOK AV SUPERSPISSEN: Brann-trener Eirik Horneland smilte da Bård Finne gikk av midtveis ut i andre omgang på Nadderud etter en ny nettkjenning for bergenserne. FORTVILET: Stabæk-trener Lars Bohinen så laget sitt slite stort mot Brann. forrige neste fullskjerm TOK AV SUPERSPISSEN: Brann-trener Eirik Horneland smilte da Bård Finne gikk av midtveis ut i andre omgang på Nadderud etter en ny nettkjenning for bergenserne.

Info Branns vei til finalen

1. runde: Voss-Brann 0–7 2. runde: Os-Brann 1–6 3. runde: Brann-Fredrikstad 6–0 4. runde: Brann- FK Haugesund 3–1 Kvartfinale: Brann-Sandefjord 3–0 Semifinale: Stabæk-Brann 0–2 Cupfinalen spilles lørdag 20. mai på Ullevaal stadion. Vis mer