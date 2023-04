United stoppet Aston Villas kanonform – har fått luke på fjerdeplass

(Manchester United – Aston Villa 1–0) Etter ti strake kamper uten tap tok det slutt for Unai Emery og Aston Villa. United slo tilbake på Old Trafford.

Aston Villa kom stinne av selvtillit til Old Trafford med en rekke på ti kamper uten tap – åtte av dem seiere.

Samtidig kom Manchester United rett fra det som til slutt ble en skuffende midtukekamp mot Tottenham borte. Etter å ha ledet 2–0 ga de fra seg ledelsen og kampen endte uavgjort.

Tilbake på Old Trafford slo de tilbake:

Bruno Fernandes scoret kampens eneste mål etter 40 minutter og ble matchvinner.

– Denne klubben handler om å vinne kamper. Det spiller ingen rolle hvem vi spiller mot. Vi visste at vi spilte mot et godt lag som ikke har tapt på ti kamper, og som har gode spillere. Men vi visste også at vi er i stand til å gjøre jobben og vinne kampen, sa Bruno til Premier League Productions etter kampen.

Emilano Martinez hindret et svakt skudd fra Marcus Rashford, men slo returen ut rett foran Fernandes som kom stormende. Heller ikke avslutningen fra United-kapteinen var til å skryte av, men med god hjelp fra et Villa-bein endte ballen i nettet.

Nå har Fernandes og co. spilt 26 kamper på Old Trafford uten å tape.

United jakter tredjeplassen i Premier League, og med én kamp mindre spilt ligger de i rute til å overta plassen fra Newcastle, to poeng bak. Seieren gjør også at de røde djevlene skaffet seg en liten luke på den fjerde og siste plassen som gir billett direkte til Champions League-spill.

– Det er veldig viktig for oss å klare topp fire. Også må vi tenke på å vinne et trofé, så vi må finne energi og sikte mot seier i FA-cupen, poengterer Bruno Fernandes.

Villa har scoret i alle sine tyve kamper siden Emery overtok klubben, men mot United sa det stopp. Håpet om Champions League begynte nok smått å spre seg på Villa Park tatt superformen i betraktning. Men med tapet for United ligger de nå ni poeng bak på femteplass med to kamper mer spilt.

I forkant av kampen demonstrerte en stor gruppe Manchester United-supportere nok en gang mot Glazer-familien.

Det skjer etter at Sir Jim Ratcliffe skal være åpen for at Glazer-familien beholder en prosentandel av klubben. Milliardæren som leder an i løpet om å kjøpe klubben skal ifølge medier bare ønske seg en eierandel på 69 prosent.

Fansen krever at Glazer-familien selger seg helt ut av klubben.

