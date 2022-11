1 / 4 DRØMMESCORING: Richarlison viste frem teknikk og kroppskontroll i verdensklasse da han sendte Brasil i føringen. forrige neste fullskjerm DRØMMESCORING: Richarlison viste frem teknikk og kroppskontroll i verdensklasse da han sendte Brasil i føringen.

Brasil viste muskler og akrobatikk i åpningskampen – lekte seg til seier

DOHA (VG) (Brasil – Serbia 2–0) Sambafotball, dans, knallharde langskudd – og til slutt det berømte brassesparket: Den store VM-favoritten demper ikke akkurat forventningene i Qatar.

Etter 20 år uten en verdensmestertittel er Brasil på nok et gulltokt. Tre kvartfinaler og en semifinale holder ikke for tidenes mestvinnende VM-nasjon, som kommer til Qatar som den store favoritten i mesterskapet.

Og da Tottenham-spissen Richarlison satte kronen på verket ved å sette kveldens andre mål på akrobatisk vis, var det på mange måter et perfekt punktum på en brasiliansk aften.

– Det er briljant. Det er som en parodi på Brasil i VM. Selv innlegget: Fantastisk, mener fotballanalytikeren Michael Cox.

– Når man får Brasil opp mot sitt beste, er det noe av det fineste sporten kan by på. Det fikk vi eksempler på i dag. Fotballen er på mange måter artisteri, men da trenger man spillere som kan utfolde seg. Det har Brasil, sier NRK-ekspert Åge Hareide etter kampen.

Samtidig kunne det vært mer. Som Hareide er inne på, manglet det nemlig ikke på underholdning fra laget som er nummer én på FIFA-rankingen. Foran et nesten fullstendig gul- og grønnkledd Lusail stadion, som huser 80 000 tilskuere, ønsket lagets store stjerne å vise frem registeret sitt umiddelbart.

Enkelte mener at dette kan være 30 år gamle Neymars siste sjanse til å gjøre som de største brasilianske legendene har gjort før ham: Å vinne VM.

Info VG-børsen Brasil-Serbia BRASIL (4-2-3-1): Alisson 5 Danilo 5

Marquinhos 6

Thiago Silva 6

Alex Sandro 6 Casemiro 7

Lucas Paquetá 5 Raphinha 5

Neymar 6

Vinicius Júnior 7 Richarlison 9 BB SERBIA (3-5-1-1): Vanja Milinkovic-Savic 6 Milos Veljkovic 4

Nikola Milenkovic 6

Strahinja Pavlovic 5 Andrija Zivkovic 6

(Nemanja Radonjic) 4

Sasa Lukic 3

Nemanja Gudelj 3

(Ivan Ilic) 4

Sergej Milinkovic-Savic 4

Filip Mladenovic 4 Dusan Tadic 3

Alaksandar Mitrovic 3 Vis mer

Den muligheten har han ikke tenkt til å la gå fra seg. Etter få minutter havnet Serbia-stopper Strahinja Pavlović i dommerens bok etter å et mislykket forsøk på å stoppe Neymar.

Brasil-stjernen fortsatte showet da han demonstrativt dro av seg trøya da han ble holdt ved sidelinjen – før han fulgte opp med et friskt forsøk på å skru ballen rett i mål, men Serbias målvakt var med på notene.

I tillegg til sambafotball er Brasil kjent for noen ikoniske langskudd i VM-sammenheng, og i et mesterskap tilnærmet blottet for forsøk på skudd utenfor sekstenmeteren, prøvde både Neymar og Casemiro lykken før man hadde nådd halvspilt omgang.

De hadde også flere lekre kombinasjoner, med Vinícius’ rykk og Lucas Paquetás hælspark som noen av høydepunktene, men i det store og det hele manglet det mye omtalte «sluttproduktet» i den første omgangen.

Der de store sjansene uteble før pause, rakk Neymar så vidt å knyte ferdig skoen før Brasil fikk en stor mulighet. DJen på stadion hadde akkurat skrudd av ABBAs «Gimme! Gimme! Gimme!» da Raphinha snappet ballen og kom alene med Vanja Milinković-Savić, men den serbiske målvakten sto imot.

Han var derimot sjanseløs da Alex Sandro fant frem sin indre Roberto Carlos, men langskuddet smalt i metallet bak målvaktens høyre øre.

Serbia slapp med skrekken, men ikke lenge. Uten å røre ballen og med en lekker kroppsvending danset Neymar seg inn i sekstenmeteren. Real Madrid-stjernen Vinicius jr. forsøkte å hamre ballen i det lengste hjørnet, men det var Richarlison som fikk æren av å sette inn Brasils første på returen fra Milinković-Savić.

Mens den første scoringen viste et krigersk målinstinkt, var det andre målet pur klasse. Richarlison kontrollerte først ballen med et silkemykt touch – før han kastet kroppen rundt i luften på akrobatisk vis og satte inn 2–0 i horisontalen.

Også etter scoringen fortsatte brasilianerne å sjarmere. De hadde flere gode sjanser til å score, som da Casemiro satte bredsiden til og traff tverrliggeren, men det stoppet med en komfortabel seier for de brasilianske artistene.

Det som imidlertid påførte treneren Tite noen bekymringsrynker blant smilerynken, var at Neymar tok telling og ble liggende i over minuttet.

Omfanget er ikke kjent, men Brasil-stjernen ble i hvert fall byttet ut like etterpå.

Etter kampen gikk han imidlertid sammen med resten av lagkameratene og hoppet, danset og takket publikum for støtten, noe som tyder på at det neppe er veldig alvorlig.