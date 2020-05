Skadet etter 45 sekunder på banen – Thuram med spesiell feiring

(Borussia Mönchengladbach-Union Berlin 4–1) Julian Ryerson (22) hadde nettopp kommet inn for Union Berlin da han ble sparket ned av Borussia Mönchengladbachs Florian Neuhaus – og måtte forlate banen skadet.

Oppdatert nå nettopp

Nordmannen rakk bare å være 45 sekunder på gressteppet før han ble liggende nede, og det ble raskt klart at han måtte støttes ut av til benken. Ryerson, som kom til Union Berlin fra Viking sommeren 2018, skrek av smerte og holdt seg til kneet.

Borussia Mönchengladbach vant og holder dermed kurs mot Champions League-plass. Før Borussia Dortmunds kamp søndag kveld er det bare ett poeng opp til Erling Braut Haalands klubb.

Marcus Thuram scoret to ganger for Mönchengladbach og etter den første scoringen satte han seg ned på kne - som spillerne i amerikansk fotball startet med høsten 2017. Når Thuram gjør det i mai 2020, er det trolig en protest mot dødsfallet til svarte George Floyd denne uken. En av politifolkene som var involvert i pågripelsen, Derek Chauvin, knelte på nakken til Floyd. Politimannen er pågrepet og siktet for drap.

Borussia Mönchengladbach skriver på sin Twitter-konto om Thuram-feiringen at «dette trenger ingen forklaring».

Lørdag spilte den amerikanske Schalke-spilleren Weston McKennie med et armbind der det sto «Justice for George». Kylian Mbappé er blant dem som har twitret sin støtte til Floyd.

les også 27 kamper – fem hjemmeseire: – Viser hvor viktig publikum er

Dermed er Marcus Thuram oppe i ti bundesligamål denne sesongen. Han er sønn av den franske verdensmesteren i fotball, Lilian Thuram. Sønnen kom til Mönchengladbach fra Guingamp sist sommer - og har vært en suksess.

– Faren Lilian var en forkjemper mot rasisme, fastslo Jan Åge Fjørtoft i Viasport-studio.

– En verdig markering, fulgte Rune Bratseth opp.

Fjørtoft var imponert over samarbeidet mellom Thuram og Alassane Plea.

– Det er en råskap over Thuram, fastslo Viasport-eksperten.

Borussia Dortmund spiller senere søndag - uten en skadet Erling Braut Haaland.

MARKERTE: Marcus Thuram gjorde dette etter sin første scoring - trolig som en protest mot dødsfallet i Minneapolis. Foto: MARTIN MEISSNER / POOL / AP POOL

Publisert: 31.05.20 kl. 17:23 Oppdatert: 31.05.20 kl. 18:16

Mer om Tysk fotball

Fra andre aviser