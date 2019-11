«JA TIL PYRO»: Meldingene fra norske supportere er klare. Nå inviteres supporterne til møte. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Ønsker å imøtekomme supportere: – Supportere skal hisse hverandre opp og skape trøkk, men under trygge rammer

Leif Øverland i Norsk toppfotball og Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund inviterer nå til pyromøte for å se hvordan man kan få løst supporterkulturen på norske stadioner.

– Undertegnede og Pål Bjerketvedt ønsker å invitere til et dialogmøte. Her vil NSA (Norsk supporterallianse), supporterkoordinatorer og to av de daglige lederne ifra klubber i Eliteserien møtes. Dette gjøres for at vi kan få satt oss ned sammen for å se hvordan vi skal gjøre ting fremover, forteller administrerende direktør i NTF, Leif Øverland til VG.

De siste par ukene har det virkelig vært fyring på norske stadioner under Eliteserie-kamper. Det hele blusset opp etter derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga 26. oktober da det ble fyrt opp både bluss og fyrverkeri under kampen.

Bluss ble også kastet på banen, og banner ble brent da Vålerenga tok imot Brann i forrige serierunde.

ØNSKER TRØKK: Administrerende direktør i NTF, Leif Øverland. Foto: Jørgen Braastad

les også Full forvirring rundt pyro på fotballstadioner etter pressemelding

– Vi må se fremover

Nå har Øverland sammen med generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt tatt initiativ til dette møte. Det kommer frem i en innkallelse på forbundets egne sider.

– Jeg tror vi alle ønsker trøkk og stemning på Eliteseriekampene, men det må være under trygge rammer. Ved et slikt møte kan vi sammen utvikle dette, og vi derfor se fremover og ikke bakover, forteller Øverland.

– Hva blir inngangen deres til dette møtet?

– Jeg håper det ikke blir fokus på enkeltsituasjoner eller enkeltpersoner som har vært diskutert den siste tiden. Jeg både håper og tror at vi kjapt blir enig om at uten supportere så er det kjedelig på norske stadioner. Vi må som sagt se fremover, sier han.

Han forteller videre at det nok vil være en uenighet på hva som definerer god stemning blant de forskjellige møtedeltagerne. Han håper likevel at de alle vil være enig om særlig én ting.

– Ting som ikke er innenfor norsk lov er ikke bra. Det skal være trøkk, men det skal aldri bli farlig å dra på fotballkamper her til lands, poengterer han.

Se her da Brann-supportere kastet bluss på banen da Vålerenga møtte Brann:

les også Eliteserien 2019: Lite å fyre seg opp over

– Er ikke like spennende

Da Djurgården vant serien i Sverige i helgen som var, var det vanvittig god kok på stadion. Per Kristian Bråtveit er én av tre norske spillere som spiller for den svenske seriemesteren, og han forteller om to helt forskjellige verdener.

– Det kan ikke sammenlignes en gang. Det er dag og natt. På det minste hadde vi et sted mellom 14.000 og 16.000 tilskuere på kampene, og da var det likevel et vanvittig trøkk i forhold til norske arenaer, forteller Bråtveit til VG.

Den 23 år gamle keeperen legger også til at det også brukes pyro i hver enest kamp, og gjerne flere ganger i løpet av kampene.

Det forstår Øverland i NTF svært godt at Bråtveit mener.

– Ikke noe tvil om at stemningen er god på kamper i Sverige. Uten det trøkket der, så hadde ikke de kampene vært like spennende. Det er noe helt annet når det er trøkk. Supportere skal hisse hverandre opp og skape trøkk, men under trygge rammer, sier Øverland.

