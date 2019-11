0–1: Marcus Berg (til venstre) har gitt Sverige ledelsen og jubler sammen med Sebastian Larsson (i midten) og Emil Forsberg. Foto: Vadim Ghirda / AP

Ustoppelige Sverige – til sitt sjette strake EM

(Romania – Sverige 0–2) Sverige er klare for sitt sjette strake EM-sluttspill etter en svært imponerende bortetriumf i Bucuresti.

Romania var presset til å vinne, men Sverige styrte alt før pause, ledet 2–0 og kontrollerte enkelt og meget rutinert inn seieren i 2. omgang. Sverige er dermed fire poeng foran både Romania og Norge, med én kamp igjen.

De seige svenskene, som gikk helt til VM-kvartfinalen i fjor sommer, viste igjen at de er best når det virkelig gjelder.

Dermed er to nordiske land klare for EM, etter Finlands historiske triumf tidligere fredag kveld. Danmark er i god posisjon foran den avgjørende bortekampen mot Irland, mens Norge, og trolig Island, får en siste sjanse i i Nations League-sluttspillet i mars.

0–2: Robin Quaison (il venstre) har scoret Sveriges andre mål og jubler sammen med Marcus Berg og Albin Ekdal. Foto: Vadim Ghirda / AP

33 år gamle og i perioder utskjelte Marcus Berg ble igjen en svensk helt, mannen som hadde scoret bare ett mål på 24 strake landskamper før hjemmemøtet med Spania sist. Mange kritikere mente at den unge juvelen Alexander Isak burde fått flere sjanser på bekostning av Berg, men landslagssjef Janne Andersson har tviholdt på veteranen som nå holder til i russiske Krasnodar.

Det har betalt seg. Først sendte han Sverige opp i 1–0-ledelse over Spania (endte 1–1). Deretter nikket han svenskene foran i Romania, før han fulgte opp med å legge til rette for Robin Quaisons 2–0-scoring. Berg ga tidligere i uken beskjed om at hans landslagskarriere vil være over etter EM. Han fyller 34 år i august.

Etter pause var det mer sting i rumenerne, men det var Albin Ekdal som hadde de største sjansene for Sverige, blant annet et skudd i tverrliggeren.

Kampen ble stoppet i noen sekunder snaut ti minutter før slutt. Aftonbladet skriver at det var på grunn av rasistiske tilrop mot innbytter Alexander Isak. Dommer Daniele Orsato blåste den raskt igang igjen, og Isak ble pepet på hver eneste gang han hadde ballen i sluttminuttene.

I utgangspunktet hadde Sverige reist lykkelige fra Bucuresti med uavgjort, og fortsatt ett poengs forsprang til Romania (og to til Norge). Med hjemmekamp mot Færøyene i den siste kampen ville da Sverige i praksis vært i EM, men nå er all tvil feid unna.

Romanias EM-drøm er ikke helt over. Det er fremdeles en mulighet for at rumenerne får en plass i Nations League-sluttspillet.

Norge ledet i begge møtene med Sverige, men 2–0 ble til 3–3 på hjemmebane, og 1–0 til 1–1 i bortekampen. I en hypotetisk verden, der Norge hadde vunnet disse to kampene, hadde Lars Lagerbäcks lag nå hatt 18 poeng og Sverige 16 ...

