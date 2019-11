KEEPERSTJERNE: Bayer Leverkusen-keeper Lukas Hradecky er en av de største stjernene hos Finland. Her jubler han etter seieren over Hellas i september. Til høyre Jukka Raitala. Foto: LEHTIKUVA / X00718

Det finske fotballeventyret: – Helt crazy

De har sine ishockeyhelter, ski- og hopplegender, spydkastere og langdistanseløpere, rallyførere og formel 1-stjerner, men Finland har aldri fått det til i fotball.

Nå nettopp







De har riktignok hatt noen store navn, særlig Jari Litmanen og Sami Hyypiä, men det er mer som unntak som bekrefter inntrykket, og heller ikke disse stjernene har løftet finsk landslagsfotball inn i et mesterskap.

Finnene har søkt hjelp utenfra, av Danmarks EM-gulltrener Richard Møller Nielsen, av engelske Roy Hodgson og Stuart Baxter og av svenske Hans Backe, men ingenting har nyttet. De fleste hadde gitt opp.

– Vi er blitt ledd av i alle år, sier Saku-Pekka Sundelin, journalist i Ilta-Sanomat.

Finland har gjort 31 forsøk på å kvalifisere seg til VM eller EM, uten å lykkes. Noen få ganger har de snust på en sluttspillplass, men alltid ramlet over et av de siste hindrene.

DEN STØRSTE HELTEN: Teemu Pukki (i bakgrunnen) feirer med laget etter sin 1–1-utligning mot Italia. Applauderende til høyre står landslagssjef Markku Kanerva. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

Nå skal det være umulig å snuble. Fredag 15. november 2019 skal det skrives fotballhistorie. Med seier hjemme over Liechtenstein er Finland i EM.

les også Nytt hat trick av Ronaldo – på vei mot 100 mål for Portugal

– For et finurlig spørsmål. Du spør jo i prinsippet om jeg kan love at vi tar EM-plassen, lo landslagssjef Markku Kanerva under torsdagens pressekonferanse. Han ble spurt om hvor sikker han var på finsk seier, på en skala fra 1 til 10.

– Vi sier 10, fortsatte han med et bredt smil.

– Mannen i gata er ennå ikke overbevist om at dette går. Vi er så vant til å tape, vi har prøvd i hundre år uten å lykkes. Men spillerne virker veldig rolige, sier Ilta-journalist Sundelin.

MOT NOE STORT: De finske spillerne jubler etter 1–0-seieren over Hellas i Tampere i september. Fra venstre Joona Toivio, Fredrik Jensen, Lukas Hradecky, Jasse Tuominen og Jukka Raitala. Foto: MAURI RATILAINEN / COMPIC

– Jeg garanterer at vi skal ordne dette. For én gangs skyld våger jeg å love det, har Teemu Pukki uttalt til finske medier denne uken. Norwich-spissen har scoret syv ganger i Premier League denne sesongen og syv ganger i EM-kvalifiseringen. Han er den store stjernen, sammen med den slovakisk-fødte Bayer Leverkusen-keeperen Lukas Hradecky.

– Dette er den største kampen i vår fotballhistorie, sier Tromsøs finske trener Simo Valakari (46). Han var med i teamet rundt landslagssjef Kanerva i et halvår, før han reiste til Norge sommeren 2017.

Olympiastadion er under ombygning, og kampen skal spilles på kunstgress foran 10.770 mennesker på Telia 5G Areena i Helsinki.

– Det vil bli helt crazy! Hadde vi hatt en stadion som tok 100.000 mennesker, ville det blitt utsolgt. Mot Liechtenstein, sier Saku-Pekka Sundelin og ler.

Det er rett og slett fotballfeber i ishockeylandet.

STILLINGEN I GRUPPEN Italia er gruppevinner med full pott, 24 poeng.

Finland er nummer to med 15 poeng, Armenia og Bosnia-Hercegovina har 10. Finland er bedre enn Armenia, men dårligere enn Bosnia, på innbyrdes oppgjør.

Finnene avslutter borte mot Hellas. Bosnia har igjen Italia hjemme og Liechtenstein borte. Armenia har Hellas hjemme og Italia borte.

VAR NÆRE: Roy Hodgson takker sine spillere etter 0–0 mot Portugal på bortebane i 2007. Med seier hadde Finland, og ikke Portugal, gått til EM. Fra venstre Mikael Forsell, Sami Hyypiä og Hannu Tihinen. Foto: ARMANDO FRANCA / AP

Rundt 170 pressefolk er akkreditert. Europa lurer på hvorfor Finland plutselig lykkes.

Det enkleste svaret for de fleste er Teemu Pukki, og han har absolutt sin store del av æren. Keeper Lukas Hradecky og kaptein Tim Sparv fra Midtjylland er to andre viktige faktorer i et lite stjernespekket lag. De fleste spiller i utlandet, men nesten ingen i store klubber.

Faktisk er det også fire mann som har takket nei til landslaget: Niklas Moisander (34) i Werder Bremen, Alexander Ring (28) i New York City, Perparim Hetemaj (32) i italienske Benevento (268 serie A-kamper for Chievo og Brescia) og ikke minst midtbanestrategen Roman Eremenko (32) i Rostov. Eremenko testet positivt på kokain i 2016 og har ikke spilt på landslaget etter det.

Det beste svaret på hvorfor Finland har lykkes er kanskje valget av Markku Kanerva som sjef. Det var ikke mange som jublet da han fikk jobben i desember 2016, men alle jubler nå.

– Det var masse kritikk da han overtok. Folk lurte på om vi ikke kunne finne et større navn enn det, forteller Simo Valakari.

TRØSTET: Landslagssjef Markku Kanerva snakker med Teemu Pukki etter 1–2-tapet for Italia. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

Kanerva hadde nesten ingen erfaring som hovedtrener på seniornivå. Han hadde vært assistent fra 2011 til 2016, det siste året under Hans Backe. Svensken ledet Finland i 13 kamper fra januar til desember. Resultat: Null seire, tre uavgjort og ti tap, og Kanerva var delaktig i katastrofeåret.

Men Finland ble sjelden utspilt, og Kanerva hadde en plan.

– Det var veldig morsomt å jobbe med ham. Selv om det ikke gikk helt veien resultatmessig, var han hele tiden rolig innvendig. Han jobbet langsiktig, forteller Valakari.

– Han er en veldig bra type. Han kan være tøff, men spillerne føler seg trygge. Han vil at de skal involveres. Han stiller høye krav til seg selv, og har skapt en veldig god atmosfære i landslaget, sier Tromsø-treneren.

les også Lagerbäck (71) om landslagsfremtiden: – Det som taler mot ser jeg når jeg titter meg i speilet

Kanerva jobbet i mange år som lærer ved siden av fotballen, og er kjent for sin metodiske, pedagogiske tilnærming. Mange av spillerne har vært elevene hans lenge.

FØLGER FINLAND: Saku-Pekka Sundelin, journalist i Ilta-Sanomat. Foto: Seppo Solmela / 100w0uij

I 2009 ledet han det finske U21-landslaget som kvalifiserte seg for EM. Den troppen inneholdt mange av dagens spillere, som noen av de mest erfarne: Jukka Raitala (Montreal Impact), Tim Sparv (Midtjylland), Teemu Pukki (Norwich) og Joona Toivio (Häcken).

– De liker Kanerva godt, er trygge på ham, fleiper med ham og kaller ham professoren. Han stoler på dem. Jeg vil si det er en smart gjeng, uten spillere som fremstår som stjerner. Teemu Pukki er stjerne i Premier League, men her er han bare en i gjengen, sier Saku-Pekka Sundelin.

les også Tyrkia til EM – Island får trolig en ny sjanse

– Kanerva er avslappet, litt grå og ingen forventet egentlig noe da han tok over. Han er fortsatt en av de mest ydmyke personene jeg har møtt, sier Sundelin.

– En fantastisk person. Vi holder til i de samme lokalene som forbundet, og jeg ser ham ofte i kantinen. Han var den første som kom bort og ønsket meg velkommen og var oppriktig nysgjerrig. Han er liksom bare «han lærer’n» og elsket av folket, forteller Tor Thodesen, trener i hovedstadslaget HIFK.

KLARE FOR FEST: Fredag kveld står Finland stille. Fotballandslaget kan gå til sitt første sluttspill, hele landet følger med. Foto: MAURI RATILAINEN / COMPIC

Markku Kanerva skifter gjerne system avhengig av hvem som er motstander. I begge møtene med Italia (0–2 og 1–2) stilte finnene med fem mann bak, og i hjemmekampen vil de fleste mene at finnene fortjente uavgjort.

– Han er veldig pragmatisk. Finland spiller på sine styrker, sier Thodesen.

Finnene er fysisk sterke og hardtarbeidende, litt det samme som la grunnlaget for det islandske fotballunderet. Men Saku-Pekka Sundelin vil ikke kalle dette et fotballmirakel.

– Nei, jeg synes ikke det blir et riktig ord. Forbundet har hatt en systematisk tilnærming, snudd hver stein og jobbet hardt, sier journalisten.

Trekningen var heller ikke den verste, med Italia og Bosnia-Hercegovina fra de to øverste seedingsnivåene, samt Armenia og Hellas.

– Timingen har vært god. Italia som ikke har gitt bort mange poeng, og Hellas, Armenia og Bosnia som går gjennom forandringer i sine lag, erkjenner Simo Valakari.

les også Valakari om Teemu Pukki: – Han jobber så hardt for laget

FINSK KJEMPE: Kapteinen Tim Sparv er finnenes store pådriver. Foto: Ints Kalnins / X02120

Jobben skal gjøres likevel, og Finland er i ferd med å fullføre den. Vil dette plutselig bli en fotballnasjon nå? Saku-Pekka Sundelin tviler.

– Mentalt tror jeg det vil bety mye å gå til EM, og mange tusen finner vil nok følge laget i mesterskapet. Men jeg er ikke så sikker på at det vil forandre så veldig mye. Vi husker hvordan det gikk med Latvia, som var med i EM (i 2004), uten at de ble noe bedre av den grunn, sier Sundelin, som et slags ekko av den manglende selvtilliten finsk fotball har hatt i «hundre år».

Men fredag kveld skal det i hvert fall bli fest i Helsinki.

Og der pleier finnene å være blant de beste.

Publisert: 15.11.19 kl. 13:02







Mer om