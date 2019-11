BYTTER KLUBB: Sigrid Heien Hansen smilte bredt da hun stilte som fersk Kolbotn-kaptein på Toppseriens kick-off i mars 2019. Kommende sesong spiller hun i Vålerenga. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kolbotn-kapteinen klar for Vålerenga

Sigrid Heien Hansen (24) ble utnevnt til Kolbotn-kaptein før 2019-sesongen. Nå forlater hun klubben etter tre år og spiller i Vålerenga-drakten kommende sesong.

– Jeg måper jo fortsatt litt når jeg går inn på Intility, så det tar nok litt tid før det går opp for meg at dette er min nye hjemmebane, sier Heien Hansen til VG.

24-åringen selv og Vålerenga bekrefter at hun har skrevet under et ettårskontrakt med Oslo-klubben.

– Ambisjonene til Vålerenga appellerte veldig til meg. Det ligger an til at de kan ta store steg fremover, sier hun.

LSK Kvinner-dialog: – Valgte å gå for magefølelsen

Kolbotns kaptein denne sesongen var klar for å ta nye steg etter tre år på Sofiemyr og hun forteller at hun var i dialog med flere klubber før avgjørelsen ble tatt.

– Var LSK Kvinner et alternativ for deg?

– Ja, jeg var litt i dialog med dem også, svarer hun.

– Hva var det som gjorde at du ikke valgte dem?

– Det var jo et vanskelig valg. LSK er Norges beste klubb nå og har vært det i mange år. Den klubben frister jo enhver spiller, men magefølelsen min og totalpakken i Vålerenga dro meg dit. Jeg valgte å gå for magefølelsen denne gangen, sier Heien Hansen.

Sportssjefen: – En ledertype

Eli Landsem, sportssjef og fungerende trener i VIF, er strålende fornøyd med signeringen.

– Hun innehar ferdigheter på og utenfor banen som vi har søkt etter, sier Landsem til VG.

Sportssjefen beskriver Heien Hansen som en anvendelig spiller som kan bekle flere posisjoner, men at hun er tiltenkt en rolle som sentral midtbanespiller i Oslo-klubben.

– Hun er en ledertype, tar ansvar, enormt dedikert i spillet sitt og flytter bena fort og langt, sier hun.

Førstkommende søndag skal hun tre inn i VIF-rollen for første gang som supporter når hennes nye klubb møter nettopp Vålerenga i cupfinalen.

Heien Hansen har vært i Kolbotn siden 2017, men var ute store deler av sine to første år på Sofiemyr på grunn av overtrening, noe blant andre Aftenposten har omtalt.

Før 2019-sesongen ble hun utnevnt til ny kaptein i laget og 24-åringen spilte 21 av 22 Toppserie-kamper denne sesongen.

– Jeg har hatt tre utrolig fine år i Kolbotn. Det er en klubb som har gitt meg mye, sier hun.

Sandane-jenta har tidligere spilt for Fortuna Ålesund (1. divisjon) og Arna-Bjørnar (Toppserien).

Publisert: 19.11.19 kl. 15:23

