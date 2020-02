KOMMER TIL Å SMELLE: Erling Braut Haaland og Thiago Silva kommer til å ha noen tøffe dueller på Signal Iduna Park tirsdag kveld. Foto: AFP, AFP.

PSG-kapteinen før Haaland-møte: – Fantastisk å spille mot en som ham

PSG-stopper Thiago Silva (35) er klar over utfordringen som venter tirsdag kveld. Da skal han forsøke å stoppe målfarlige Erling Braut Haaland (19).

– Han scorer mange mål.

Slik innleder Thiago Silva intervjuet med avisen AS. Og han har helt rett.

Erling Braut Haaland har herjet i tysk fotball siden overgangen fra RB Salzburg til Borussia Dortmund i januar.

Ni mål på seks kamper er fasit for nordmannen, som har rukket å bli historisk og kåret til månedens spiller i Bundesliga.

I generalprøven før Champions League-debuten som Borussia Dortmund-spiller, var han igjen på scoringslisten:

Nå venter Haalands største test til nå i den gule og svarte trøya. Tirsdag kveld står PSGs stjernegalleri på motsatt halvdel på alltid stappfulle Signal Iduna Park, til den første av to oppgjør i Champions League-åttedelsfinalen.

– Ni mål på seks kamper ... Det er utrolig. Det er stort. Jeg håper at vi kan passe på ham og at han ikke scorer mot oss, men at han heller scorer i neste kamp i ligaen. Det er fantastisk å spille mot en som ham, spesielt med tanke på at han er helt i starten på karrieren. Han er veldig motivert, men det samme er PSG, sier den brasilianske stopperen.

Fra tidligere denne sesongen (som RB Salzburg-spiller) har Haaland åtte mål på seks kamper i Champions League:

Det gikk ikke veldig bra i PSGs generalprøve før møtet med Dortmund. Oppgjøret mot Haitam Aleesamis Amiens endte 4–4, etter at PSG hentet opp en 3–0-ledelse, gikk opp til en 4–3-ledelse, men så slapp inn utligningsmålet på overtid.

Tirsdag møter de det mestscorende laget i Bundesliga.

Neymar klar?

– Er vi redde for dem? Vi frykter ingen, men vi har respekt for dem. Jeg så kampen mot Eintracht Frankfurt. De har mye kvalitet lengst fremme på banen. De scoret fire mål og viste frem fantastisk teknikk og bevegelser som er vanskelige å forsvare seg mot.

Men Borussia Dortmund møter mange som er vanskelige å forsvare seg mot de også. Kylian Mbappé var ikke med mot Amiens, men han er trolig tilbake.

Det er også gode sjanser for at den brasilianske superstjernen Neymar er tilbake til Champions League-oppgjøret.

– Han har hatt en god uke med forberedelser. Treneren og det medisinske apparatet må nok se an litt, men jeg er sikker på at han er klar til tirsdag, sier Thiago Silva.

Og Neymar kan gjøre ting som dette:

Publisert: 17.02.20 kl. 09:26

