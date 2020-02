VRAKET: Ivar Koteng. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Koteng vraket igjen - Cato Haug innstilt som ny styreleder i Norsk Toppfotball

Sarpsborg 08-styreleder Cato Haug bekrefter overfor VG at han er innstilt som styreleder i Norsk Toppfotball. Dermed går valgkomiteen for å vrake sittende styreleder Ivar Koteng.

– Ja, det er sendt ut til klubbene i dag. Valgkomiten har innstilt meg som leder, sier Haug til VG.

Ivar Koteng ble vraket av valgkomiteen i Rosenborg, men slo senere tilbake og ble gjenvalgt som styreleder i Trondheim-klubben.

Norsk Toppfotball er klubbenes interesseorganisasjon. Koteng bekrefter at han tilbød seg å sitte i en ny periode.

Cato Haug er innstilt for to år. Valget er 6. mars, og det er medlemsklubbene i Eliteserien og 1. divisjon som skal velge en ny leder.

– Nå er det sånn at en klok mann ved navn Per Ravn Omdal en gang sa at «du aldri er valgt før du er valgt». Det er riktig og sant. Jeg er ydmyk og stolt over å ha blitt innstilt, fortsetter Cato Haug til VG.

INNSTILT: Cato Haug. Foto: Gisle Oddstad

– Det var ingen overraskelse at det kom nå, sier Koteng til VG.

På spørsmål om begrunnelsen sier Koteng:

– Nei. Jeg vet ikke helt. Det spørsmålet må stille Erik Espeseth (valgkomiteens leder) i Vålerenga.

Han sier det ikke var så viktig for ham å fortsette, men sier han tilbød sine tjenester til Norsk Toppfotball.

– Det er mye politikk i dette, sier Koteng.

Han mener vervet også er noe mange andre klubber er interessert i. Han påpeker at Cato Haug er flink.

– Tar du omkampen her?

– Nei, her blir det ingen omkamp, sier Koteng og ler.

Saken oppdateres.

Publisert: 19.02.20 kl. 17:54 Oppdatert: 19.02.20 kl. 18:11

