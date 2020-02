FORNØYDE: Stabæks avtroppende sportssjef Inge André Olsen og midtbanespiller Emil Bohinen, på Nadderud torsdag ettermiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Emil Bohinen forlenger med Stabæk

BEKKESTUA (VG) Emil Bohinen (20) forlenger avtalen sin med Stabæk til sommeren 2022. Men fortsatt er planen at spilleren skal selges til sommeren, ifølge sportssjef Inge André Olsen ...

For mindre enn 10 minutter siden

– En gledens dag. Nå har vi et halvt år på oss for å selge Emil, til den rette klubben, på det rette tidspunktet. Null stress, som det kunne vært ellers, sier Inge André Olsen til VG. Sportssjefen kan også fortelle at midtstopper Yaw Amankwah (31) forlenger – like lenge som Bohinen, altså til sommeren 2022.

– Yaw ville ha en like lang kontrakt som Emil. Og det fikk han, smiler Inge André Olsen - om midtstopperen som var så viktig for Stabæk i 2019.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Men «storsigneringen» er Bohinen, som kunne gått gratis etter sesongen 2020. Nå sikrer Stabæk seg veldig ved at midtbanespilleren har kontrakt i drøyt to og et halvt år til.

– Emil blir ikke her så lenge, og nå skal det jobbes godt fram mot sommeren. Målet må være, hvis eller når Emil skal videre, at vi finner den, eller de fem, klubbene som er seriøse nok til å kjøpe ham fri, sier Inge André Olsen.

– Det gir meg en stor trygghet å forlenge avtalen med Stabæk. Det har vært mye styr rundt dette i vinter, og ved å signere med Stabæk håper jeg å fjerne de useriøse aktørene, sier Emil Bohinen til VG.

les også Lars Bohinen om sønnen Emil (20): – Han blir bedre enn meg

Det har vært stor interesse rundt midtbanespilleren, sønn til Aalesund-trener Lars Bohinen.

Partene, Stabæk og Bohinen, var akkurat enige om en forlengelse til sommeren 2022 da VG var på besøk torsdag ettermiddag, og vi kom til et rom, fullt av fornøyde mennesker.

– Vi har snakket om dette i lengre tid, og nå er det endelig formalisert, sier sportssjef Olsen - som selv går oppsigelsestiden i Stabæk nå. Han er ferdig i klubben 1.april. Olsen skal overta som sportssjef i danske Aalborg.

Men han er glad han har fått på plass en re-signering av en av klubbens største talenter, og viktigste spillere - Emil Bohinen

les også Bohinen om telefon fra landslagssjefen: – Tenkte det var over

Bohinen hadde en meget god sesong med Stabæk i 2019, og han gleder seg til fortsettelsen.

– Når vi har fått på plass dette, så gir det meg muligheten til å gjenskape og utvikle meg videre, i Stabæk, og bare ha fokus på fotballen fremover, ikke forholde meg til alle spekulasjonene, sier Emil Bohinen.

Stabæk har solgt flere av talentene sine det siste året, som Tobias Børkeeiet og Kristoffer Askildsen, samt Franck Boli, for store summer. Det fører blant annet til at klubben nå kan honorerer en spiller som Emil Bohinen med en pen lønnsøkning for å skrive en lengre kontrakt med klubben.

– Vi er veldig glade for denne signeringen, at en gutt som Emil Bohinen setter pris på Stabæk på den måten at han forlenger med oss, sier Inge André Olsen til VG.

Publisert: 27.02.20 kl. 16:44

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser