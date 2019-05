BESTEKOMPISER: Abdelhak Nouri og Donny van de Beek trener sammen før Europa League-semifinalen mot Lyon, bare to måneder før Nouri falt sammen i juli 2017. Foto: Robert Pratta / X01095

Ajax-heltens bestekompis segnet om på banen

Donny van de Beek (22) scoret seiersmålet for Ajax i den første kampen mot Tottenham. Han er trolig den som er aller mest preget av tragedien som rammet eventyrlaget fra Amsterdam en julidag i 2017.

Ole Kristian Strøm

Erik Niva

Selv om det har gått nesten to år, har Donny van de Beek fortsatt trøbbel med å prate om det. Ikke så rart. Det var hans aller beste venn det gikk ut over i treningskampen i Østerrike mot Werder Bremen.

Abdelhak Nouris hjerte stanset en lang stund den 8. juli 2017. Fem dager senere kom nyheten om at han er rammet av alvorlige og permanente skader i hjernen – som følge av at hjertet sto stille.

Medspillerne har slett ikke glemt Nouri. I særdeleshet ikke van de Beek. Begge ble født i april 1997 og har gått gjennom Ajax’ ungdomsavdeling sammen. Sammen vant de U19-mesterskapet i 2014 og 2015. Så fikk de proffkontrakt.

I det 34. minuttet av Champions League -kampen mot Juventus gjorde Donny van de Beek det viktige 1–1-målet. Tidspunktet ga helt spesielle tanker. Minnet om Abdelhak Nouri, som en gang spilte med drakt nummer 34.

– Det var et veldig godt tidspunkt. Det kan ikke være tilfeldig. Det var veldig spesielt, sa en tydelig emosjonell van de Beek etterpå.

I stedet for å feire på vanlig måte, holdt han fram tre og fire fingrer, for Nouris draktnummer.

– Målet var for «Appie» og hans familie. Jeg vet at han hadde villet at vi skulle fortsette.

STORE TALENTER: Abdelhak Nouri (t.h.) og Frenkie de Jong sammen i mai 2017. Foto: ERIK PASMAN / ANP

Noe mer orket Donny van de Beek å si. Med tårer i øynene ba han journalistene spørre om noe annet.

Han hadde tittet opp mot klokka da målet kom. Sett at det sto «34». Visst at spørsmålene ville komme etterpå. Spørsmålene han både gjerne ville ha og helst ikke ville ha.

– Da jeg så tallet, tenkte jeg at det må ha vært ment sånn. Jeg tenkte på ham igjen. Jeg kommer aldri til å glemme det.

Donny van de Beek kom til Ajax som tiåring. Da hadde «Appie» vært der et par år. Han var allerede genierklært. Men den nye gutten tok opp kampen om plassen begge ville ha, «tierrollen».

Nouri var en liten og hyperteknisk pjokk fra det innvandrertette og trøblete Amsterdam Niuew-West. Foreldrene er av marokkansk herkomst. Van de Beek kom fra den lille landsbyen Nijkerkerveen i Gelderland.

De to guttene fant hverandre kjapt. Nouri ønsket den nye velkommen og hjalp til så han fant seg til rette.

– Jeg kommer fra en liten landsby, og i begynnelsen var jeg myk og lot alle andre kjøre over meg. Jeg var altfor snill, sendte fra meg ballen så fort jeg fikk den. Men «Appie» hjalp meg. Han var den store stjernen, og når han aksepterte meg, så gjorde også alle andre det, har van de Beek forklart.

De delte alltid rom når laget var på reiser. De var veldig forskjellige, men veldig nære.

– Han ba alltid fem ganger om dagen. Innimellom stilte han vekkerklokken for å gjøre det. Etter hvert sluttet han å forklare hva han skulle gjøre, det var like selvfølgelig som at han skulle på toalettet, har van de Beek fortalt.

STØTTE: I juli 2017 samlet Ajax-supporterne seg utenfor hjemmet til familien Nouri for å vise sin støtte. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Familiene ble også godt kjente. På banen utviklet de etter hvert et nesten telepatisk samarbeide. De visste akkurat hva den andre skulle gjøre. Hvor løpet gikk, hvor pasningen kom.

Som 17-åringer ble «Donny» og «Appie», som de ble kalt i klubben, tatt opp på A-laget første gang da de fikk bli med på en treningsleir til Qatar.

Nouri var kanskje den største stjernen i aldersgruppen. Selv om gutter som Matthijs de Ligt og Frenkie de Jong spilte, var han den store. Van de Beek glemmer aldri en treningskamp mot Atlético Madrid:

– Simeone var der og kikket på. Etter en halv time, ledet vi 3–0. Da begynte Simeone og de andre trenerne å skrike, og så begynte de å sparke oss ned, har Donny van de Beek sagt. Verst gikk det ut over Nouri. To bein i hånden røk. De nærmeste ukene hjalp Donny kompisen omtrent som en personlig assistent – med klærne, med å knyte skoene, skar opp maten hans.

Et halvår senere skjedde tragedien. Nouri seg sammen på midtbanen. Kompisen trodde det var den problematiske ankelen igjen. Men Klaas-Jan Huntelaar skrek om at Nouri hadde svelget tungen.

HYLLET: Slik ble Nouri hyllet i forbindelse med en Champions League-kamp mot Nice i august 2017, en snau måned etter at han hadde hatt hjertestans. Foto: Mike Egerton / EMPICS Sport

For en gangs skyld var ikke familien hans til stede. Men det var familien til Donny. Mamma Gerdina skrek til Ajax-direktør Edwin var der Sar at han måtte gjøre noe. Pappa André varslet familien.

Donny van de Beek sto ved siden av legen som drev gjenoppliving. Han snakket samtidig med kompisens storebror, Mohammed.

– Legen sa at hjertet ikke slo. Jeg fikk panikk, gråt, ventet på gjenopplivingsforsøkene, har van de Beek forklart.

En annen kompis var Noussair Mazraoui. Han hadde også kjent Nouri fra tiårsalderen. Han var den første som gikk bort og prøvde å få kontakt med spilleren.

– Han svarte ikke. Jeg trodde det var varmen. Så jeg gikk bort, tok ham i hånden og spurte igjen. Han sa ingenting.

– Han tittet på meg, og jeg så skrekken i øynene hans. Det virket som han ville si noe. Jeg så at det rørte seg i munnen. Kinnene satt fast, men tungen rørte seg. Så så jeg hva han sa. «La ilaha illa Allah». Når vi muslimer tror at vi skal dø, så ber vi den bønnen. Jeg hørte en slags gurgling fra halsen hans, og så hørte jeg ham si den bønnen, har Mazraoui fortalt.

Van de Beek tilbrakte lenge mye tid ved «Appies» sykeseng. Etter hvert skjønte han at han ikke kunne fortsette med det.

– Jeg tenkte at «De der er ikke Appie». Det var vondt.

Det har ikke kommet så mange nyheter om hvordan det står til med Abdelhak Nouri. Men i august 2018 sa broren Abderrahim til tv-kanalen NOS at familien ikke har gitt opp håpet om at han skal bli helt frisk.

Abdelhak var uten oksygentilførsel til hjernen så lenge at det oppsto varig og alvorlig hjerneskade. Broren sa at tilstanden hadde bedret seg gradvis, og at Abdelhak kunne kommunisere med familien sin ved å bevege munnen eller øyenbrynene.

– Når jeg sammenligner med slik det var, må jeg si at ting går bra. Det er mye bedre, sa Abderrahim.

I juni 2018, et snaut år etter tragedien mot Werder Bremen, fikk familien endelig en uforbeholden unnskyldning fra Ajax, representert ved direktør Edwin van der Sar.

– Basert på ny kunnskap, som vi dessverre ikke oppdaget før veldig nylig, har vi kommet fram til nye konklusjoner. Dette er at behandlingen som Abdelhak Nouri mottok på feltet i Østerrike i juli 2017, var utilstrekkelig. Vi anerkjenner vårt ansvar og ansvar for konsekvensene av dette. Først og fremst vil jeg be om unnskyldning til familien Nouri for det faktum at det tok så lang tid for oss å endre vårt syn, sa den tidligere Manchester United-målvakten.

Ifølge van der Sar hadde de nettopp blitt kjent med at behandlingen som gutten fikk ute på banen, var «utilstrekkelig».

I en av sine siste TV-intervjuer pratet Abdelhak Nouri om det som var hans største drøm:

– Det er å nå riktig langt i Champions League med Ajax. Og å gjøre det på vår måte; bare spille ball, ha det moro og få alle til å nyte det.

Drømmen har gått i oppfyllelse. For kompisene.

Kilder: Aftonbladet, De Telegraaf, Voetbal International, Het Parool, Hard Gras, Volkskrant, Algemeen Dagblad, Bild-Zeitung.

Publisert: 08.05.19 kl. 16:19